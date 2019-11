Kaos på scenen: Blodet flød

Et show torsdag aften udviklede sig noget uventet for komikeren Torben Chris

Da komikeren Torben Chris optrådte med sit show 'Torben Chris' ABC' torsdag aften i Randers, gik det langt fra efter planen.

Midt under showet fik komikeren nemlig voldsom næseblod, og det skabte midlertidigt kaotiske tilstande på scenen.

Episoden har han blandt andet gengivet på sin Facebook-profil.

'I går under et skønt show i Randers skete det, der jo måtte ske på et tidspunkt. Jeg fik hidset mig så meget op, at jeg fik næseblod på scenen. En rutineret fan på forreste række fik stukket mig nogle servietter (som hun sikkert ellers skulle bruge til at tørre mit mundvand væk med), og vi fik gennemført showet', skriver han om den uheldige episode og fortsætter:

'Jeg blev stadig klappet ind til ekstra nummer, da de glade mennesker i Randers jo er vant til at se blod ved festlige lejligheder. Faktisk tror jeg overhovedet ikke de synes, at det var nok jeg blødte ud af en enkelt kropsåbning', skriver han videre.

Mistænkte forkølelse

Til Ekstra Bladet fortæller Torben Chris, at han tog den pludselige næseblødning med et smil og jokede med det i stor stil under showet.

- Jeg stod jo på scenen og hidsede mig helt vildt op over noget, og så lige pludselig rendte næsen, og jeg tænkte, at det var spøjst, at jeg pludselig var blevet forkølet. Jeg forsøgte at 'snøvse' det op, men så kunne jeg godt mærke, at det ikke var fordi, jeg var forkølet. Jeg spurgte så publikum, om jeg havde næseblod, for jeg kunne se på dem, at der var noget, der forstyrrede dem, og det havde jeg så, siger han med et grin og fortsætter:

- Der sad heldigvis en rar dame på første række, der havde et par servietter med, som hun rakte mig, og så jokede jeg med, at hun havde taget dem med, fordi hun vidste, at jeg savlede så meget. Så det fik vi lidt sjov ud af, og publikum tog rigtig godt imod det. Jeg lykkedes med at komme igennem showet ved at snøfte det lidt op undervejs, når der var naturlige pauser, og så fik vi grint af det.

Torben Chris tog hele episoden med et stort smil. Foto: Jonas Olufson

Jokes en masse

Joken med tilskueren på første række, var dog ikke den eneste, Torben Chris fyrede af i forbindelse med den uventede blødning.

- Jeg fik noget blod ned ad ansigtet og på mine fingre, og så slikkede jeg det af fra fingrene og jokede med, at det smagte meget godt og noget med vampyrer, siger han og fortsætter:

- Og det er jo det, der er så befriende ved at lave sådan nogle shows. Selvom det er et show, som jo er skrevet, så udvikler det sig jo - især når sådan noget her sker. Jeg havde det pissesjovt med det, og jeg synes, det var nogle gode jokes, jeg fik ud af det. Faktisk så gode at jeg tænkte, det var ærgerligt, at showet ikke blev filmet. Så jeg synes, jeg reddede det meget godt midt i alt det kaos, griner han.

Ifølge Torben Chris blev det takket være damen med servietterne aldrig nødvendigt at afbryde showet.

- Der skal meget til før, at man afbryder et show, og her fik jeg heldigvis hjælp fra forreste række, så det lykkedes mig at komme igennem uden pauser eller noget, og jeg fik tørret blodet af mit ansigt. Men det kan da godt være, at jeg til en anden gang lige sørger for at have nogle lommetørklæder med mig, siger han med et grin og fortsætter:

- Jeg har prøvet, at nøgne mennesker er løbet op på scenen, eller at folk har kastet ting. Men næseblod har jeg alligevel aldrig prøvet, men en dag skulle vel være den første, griner han.

Torben Chris er lige nu i fuld gang med at afslutte sin turné med showet 'Torben Chris' ABC', som det stadig er muligt at få billetter til. Sidste show er 21. november på Bremen Teater i København.

