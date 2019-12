Kaos: Tv-kendis forvist på ubestemt tid

Julefreden har langt fra sænket sig over Jackie Navarro og hendes familie, selvom kalenderen nu siger 4. december.

På grund af en stor vandskade er hun og familien nemlig blevet forvist fra deres villalejlighed i Nordsjælland på ubestemt tid.

Familien kan således se frem til at være være væk fra deres eget hjem i flere måneder, før håndværkerne er kommet den omfattende vandskade til livs.

Det fortæller Jackie Navarro, der specielt er kendt fra realityprogrammet 'Forsidefruer', til Ekstra Bladet.

- Vi kan ikke være i lejligheden i flere måneder på grund af vandskade. Der er et vandrør, der er sprunget ovenover køkkenet, siger hun og fortsætter:

- Der er slet ikke til at bo derhjemme lige nu, fordi det har været nødvendigt at rive køkkenet ned, siger hun videre og fortæller, at de endnu ikke ved, hvornår de kan flytte tilbage.

Anderledes jul

På grund af vandskaden bor hele familien lige nu på Hotel Stay Copenhagen på Islands Brygge, og ifølge Jackie Navarro har det været noget af et projekt at flytte hele familien, der udover Jackie Navarro og kæresten Rasmus Møller består af fire børn.

- Det har været lidt kaotisk, må man sige, men alt er fint, siger hun og fortsætter:

- Det er mega irriterende, men vi forsøger at være positive. Vi føler os også lidt hjemme her på Stay, da Rasmus og jeg startede med at bo her, da vi fandt sammen.

Julen bliver derfor også en smule anderledes for familien i år.

- Vi har det godt nok, men julen kommer til at foregå her i år sammen med vores familie, siger hun.

Tilbage i 2018 afslørede Jackie Navarro, at hun og Rasmus Møller var blevet kærester. For et par måneder siden bød de velkommen til deres første fælles barn, datteren Chloé Valentina.

Derudover har Jackie Navarro tre børn sammen med sin eksmand, Niels Borger Rasmussen.