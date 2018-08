Karen Thisted: - Det er virkelig trist

Karen Thisted nåede over de sidste 15 år at få et godt forhold til den afdøde digter Benny Andersen

Det var en noget overrasket Karen Thisted, der modtog nyheden fredag morgen om, at hendes ven igennem de sidste 15 år er død.

- Nej, er han død? Det var da virkelig trist, men han var jo gammel og syg til sidst. Jeg vidste, at han har været indlagt og var kommet hjem igen. Jeg vil ikke kalde det for et chok, for jeg vidste, han havde været syg. Han var nu noget ganske særligt, fortæller Karen Thisted.

Benny Andersen er død

Karen Thisted til reception sammen med Benny Andersen og hans barnebarn. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Det skal mærkes at vi lever

I 2003 skrev Karen Thisted bogen 'Det skal mærkes at vi lever', som er en samtalebog mellem Benny Andersen og Johannes Møllehave om livet, døden og kærlighed.

Mødet med Benny Andersen under tilblivelsen af bogen har haft stor betydning for Karen Thisted.

- Da vi lavede bogen på Kreta, havde han lige mistet sin kone (Cynthia Rosalina, red.), men han var ikke tynget af sorg. Han var stadig glad og levende. Han var fyldt med humor, og han havde en lyst til at leve og nyde livet. Det er noget jeg aldrig vil glemme, siger Karen Thisted.

Hun fortæller, at hun hver aften dansede med digteren, på hans opfordring, da han ville nyde livet og det, at han ikke bare var derhjemme og dvæle i sin sorg.

- Han var så åben over for livet og glæderne ved det. Han var sådan en type, der bare kunne blive forelsket til op over begge ører. Det oplevede jeg, da vi skrev bogen, for der mødte hans sin tredje kone, selvom han kort forinden havde mistet sin anden. Han var så parat til at sige, at vi skal glæde os, vi skal nyde det, vi skal komme videre. Men derfor glemte han ikke nogen, selvom at han kom hurtigt videre, han var bare klar til at leve, fortæller Karen Thisted.

Enken fortæller: Sådan døde Benny Andersen

Benny Andersen blev hemmeligt gift med juristen Elisabeth Ehmer på Lyngby Rådhus. Foto: Linda Johansen

Bedre end en psykolog

Ifølge Karen Thisted, så er Benny Andersens digte ikke kun glade og lette. De rummer blandet andet også emner som døden og dens betydning for folk.

- Hans digte er meget dybe, og det er det, bogen også handler om. Johannes Møllehave kunne alle Bennys digte, han vidste, hvad de betød. Og man skal huske, at de betyder meget for folk, hans ord var med til at ændre folks liv. Hans digte var bedre end at gå til psykolog, forklarer hun.

Netop det med, at digtene er bedre end en psykolog har journalisten oplevet på egen krop og sind.

- Jeg har haft nogle depressioner, efter jeg skrev bogen. Det der har hjulpet mig op igen er Bennys digte. De er så fantastiske.

- Det har ændret mit liv så meget, at jeg har mødt ham. Benny lærte mig så meget om livet, han lærte at lære mig at leve i nuet. Det har han gjort, men samtidig lærte han mig, at man skal mærke efter i sig selv, og man skal interessere sig for andre. I hans ånd vil jeg minde folk om, at de skal elske livet, og nyde det!, fortæller Karen Thisted.