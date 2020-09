Karrierespring: - Ligesom at komme hjem

For Signe Lindkvist har det været sjovt at prøve kræfter med skuespillet i 'Far til fire og vikingerne'

De fleste er vant til at se Signe Lindkvist på tv eller lytte til hendes stemme i podcasten 'Sitter', som hun har med Iben Hjejle. Nu springer den mangeårige underholdningsdronning ud i nyt farvand.

Hun spiller nemlig rollen som vikingeterapeut i den nye familiefilm 'Far til fire og vikingerne'.

Da Ekstra Bladet møder hende søndag formiddag til premieren, fortæller hun, at hun er spændt på at se sig selv på det store lærred.

- Nu må vi se. Jeg har ikke selv set den endnu. Det kan være, det bliver skidegodt, eller det kan være, det bliver sidste gang nogensinde, siger Signe Lindkvist og tilføjer:

- 'Far til fire' er jo en kærlig-pjatfilm. Det er jo ikke et stort Bille August-drama. Så på den måde bilder jeg mig ind, at jeg godt kan hutle mig igennem det. Det er jo lidt, som, når man laver børnefjernsyn.

Velkendt par

Selvom Signe Lindkvist ikke er vant til at begå sig som skuespiller, spiller hun over for et velkendt ansigt.

Anders Lund Madsen, som hun har lavet tv med flere gange, spiller rollen som hendes vikingeterapeut-mand i filmen.

- Det har været sjovt at være med, og det har været skidehyggeligt at lave det sammen med Anders (Lund Madsen, red.), som jeg jo har været gift med et par gange efterhånden. Så det har været ligesom at komme hjem, fortæller hun.

