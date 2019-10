Karsten Ree aflivede selv sin hund: - Det var en hård omgang

Rigmanden var bange for, at schæferen ville gøre hans søn ondt

Det kostede en formue, da Janni Ree sendte bud efter en dyrlæge, der skulle aflive hendes mops, Coco, i torsdag aftens sæsonpremiere på 'Forsidefruer'.

6000 kroner måtte hun af med for at få sendt sin elskede hund afsted til de evige hundemarker i trygge, hjemlige omgivelser.

Forsidefruens mand, Karsten Ree, havde ellers tilbudt hende at gøre det ganske gratis og aflive den gamle, sløje vovse med en patron. Det har han gjort før med en af sine egne hunde, fremgår det af programmet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Karsten Ree, at han selv har stået for aflivningen af sin hund.

- Den bed de forkerte og kunne ikke være her mere, siger han.

Janni Ree ønskede ikke Karstens hjælp til at sige farvel til Coco. Foto: Linda Johansen

Det mange år siden, Karsten Ree skød sin schæfer, men han mener stadig den dag i dag, at man selv bør kunne aflive sit dyr.

- Enhver, der udsteder en dødsstraf, bør selv kunne eksekvere den, siger han og fortæller, at det var tilbage i september 1993, at han måtte træffe beslutningen om, at hans hund ikke skulle være her mere.

- Den var såmænd glad og sød, men den kom fra et lidt underligt hjem og havde haft en svær opvækst. Til at starte med brugte jeg den til at holde vagt ved den ubåd, jeg havde fået hævet ved Anholt. Da det var overstået, tog jeg den med hjem, og jeg kom til at holde af den, siger Karsten Ree.

Hunden nåede at bide både Karsten Ree selv og hans daværende svigermor, inden han besluttede at dens tid var inde.

- Den bed mig først. Oppe på havnen skældte jeg nogle ud, der kørte helt vanvittigt. På grund af den lidt ophidsede situation bed den - desværre den forkerte, for det var mig, det gik ud over, griner han og fortsætter.

- Min svigermor var på vej på wc, da den bed hende i røven. Det grinede jeg meget af, siger Karsten Ree, der til gengæld ikke syntes, at hundens reaktion på hans mellemste søns fødsel var ret sjov.

- Da vi kom hjem med ham fra sygehuset og stillede liften på bordet, gik hunden rundt og rundt med sådan et underligt udtryk i øjnene. Den blev simpelthen jaloux. Jeg ville aldrig kunne tilgive mig selv, hvis der var sket noget. Derfor gik jeg ned på stranden og aflivede den, siger han.

Karsten Ree er normalt ikke en mand, der viser store følelser, men farvellet til hunden var alligevel barskt.

- Det var en hård omgang. Jeg var kommet til at holde af den, og den var meget glad for mig, så jeg fældede en lille tåre. Den kunne jo ikke gøre for, at den var lidt underlig, siger han.

Efter Janni Ree fik aflivet Coco, er der kun én hund tilbage på Vedbæklund, hvor Ree-parret bor. Det er mopsen Cobra, der primært er Janni Rees hund.

