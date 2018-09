Karsten Ree blev syg: Finanskrisen gav mig kræft

Milliardæren Karsten Ree mener, at hans ærgrelse over sine tab under finanskrisen gav ham kræft

Han har omkring 3,6 milliarder på bankbogen, men alligevel samler han flasker.

Karsten Ree er kendt for sin store formue og sin lige så store sparsommelighed. Derfor var finanskrisen også hård for den 73-årige forretningsmand, i og med han var 1/3 investor i Amager Banken.

Banken blev lukket af den danske stat, og det betød et tab på omkring 800 millioner kroner for Karsten Ree.

Det var faktisk så hårdt for rigmanden, og ærgrelsen så stor, at han mener, at det gjorde ham syg.

- Tabet tog på mig i et år eller to. At lægge sag an (mod staten. red.) ville tage omkring ti år, og det gider jeg simpelthen ikke bruge mit liv på. Jeg skal videre med mit liv. Men jeg må indrømme, at det tog så hårdt på mig, at jeg har en opfattelse af, at det mig sygdom. Det sætter sig både i sindet og i ens organisme. Jeg tror faktisk, det var det, der gav mig kræft, siger han i TV2-programmet 'Min første million'.

Ejer Ree Park på Djursland og en dyrepark i Afrika

Har tabt en formue på at forsøge at redde Amagerbanken og Cimber Air

Har senest med stor succes investeret i den kinesiske handelsportal Alibaba

En stor person

Staten valgte at lukke Amager Banken ned, efter der ikke kunne blive fundet penge til sikre den. Det resulterede i, at en stor del af Amager Banks kunder og investorer mistede deres penge. Heldigvis fandt Ree et forbillede, som hjalp ham igennem det hårde tab.

- Jeg tænkte, hvad er egentlig værd at se op til? Der var det største menneske, jeg kunne pege på, der betød noget for mig, Nelson Mandela. Ikke fordi han var neger, men fordi han var en stor person, der kunne leve med en frygtelig dårlig behandling og en masse nederlag. Han prædikede tilgivelse. Derfor går jeg med hans mandelaarmbånd i guld, og det har jeg givet mange flasker for, kan jeg sige dig. Den dyreste model, der findes, siger Karsten Ree i programmet.

Der er omkring 600 aktionærer, som er i gang med at samle sammen til et søgsmål mod staten. Det bliver dog uden Karsten Ree. Ifølge ham tager Gud sig af de dårlige.

