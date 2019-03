Karsten Ree efter bestikkelsesdom: - Jeg føler mig skyldig

Siden sagen mod Karsten Rees to venner begyndte i Byretten tilbage i september 2017, har rigmanden fulgt bestikkelsessagen tæt.

Først blev Rees venner, to betjente fra Nordsjællands Politi, frikendt for at have modtaget bestikkelse af ham i form af et ophold på hans Camp i Afrika. I Landsretten blev de idømt 20 dages betinget fængsel, og nu har Højesteret endeligt afgjort sagen med en skærpelse. Dommen lyder på 40 dages betinget fængsel til de to betjente.

Karsten Ree-sag afgjort i Højesteret

- Jeg har det overordnet set meget skidt med med dommen. Jeg føler mig ramt på min ære, og det har de to politifolk også grund til at gøre, synes jeg, siger Karsten Ree til Ekstra Bladet.

Den 73-årige rigmand fortæller, at sagen har haft store konsekvenser for de to betjente, han betragter som sine gode venner. De seneste to år har de været suspenderet fra deres job i Nordsjællands Politi, og dommen vil i fremtiden have stor betydning for deres arbejdsliv.

- Jeg mener, at de er dømt på et forkert og et forløjet grundlag. Faktum er, at de har fået tre dages ophold i min camp med forplejning. Det har kostet mig omkring 500 kroner, og ikke de 26.000 som har været fremme i retten.

Både Karsten og Janni Ree har fulgt sagen tæt. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Din gavmildhed i den her sag får store konsekvenser for dine venner. Hvordan har du det med det?

- Det er jeg sgu meget ked af. Og jeg kan intet gøre ved det. Det er svært at reparere på. Jeg har lige talt med den ene af dem. Han nærmer sig pensionsalderen, men de seneste år, hvor han har været suspenderet, har han nærmest måtte gå for lud og koldt vand, siger Karsten Ree.

- Føler du et ansvar for det?

- Ja, jeg føler mig i en eller anden grad skyldig. Jeg forstår stadig ikke, at det kan være forbudt at have nogen til at overnatte hos sig. Så på den måde føler jeg mig ikke skyldig. Men jeg føler mig skyldig i eller medvirkende til, at det er gået dem skidt, siger Karsten Ree, der ikke selv har været anklaget i sagen. Og det begriber han ikke.

- Jeg kan ikke forstå, at jeg ikke er anklaget. Hvis bestikkelse er forbudt for den ene part, må det også være det for den anden. Hvis det er bestikkelse, som i øvrigt er et meget kedeligt ord, må det jo have et formål. Det var der ikke her. Og bestikkelse er ikke noget, jeg gør mig i. Men det er ikke forkert at være bestikker. Åbenbart, siger han.

- Fortryder du?

- Ja, selvfølgelig gør jeg det med de konsekvenser, det har haft for dem. Men jeg vil nu stadig tage mig den frihed at invitere venner, familie og forretningsforbindelse med ned til campen. Det er naturligt for mig. Derfor synes jeg også at dommen er forkert og hamrende uretfærdig, siger han.

Forstå sagen mod betjentene I efteråret 2014 efterforsker de to betjente fra Nordsjællands Politi en sag mod Karsten Ree om menneskehandel. I december 2014 frafalder sigtelsen mod Karsten Ree. I marts 2015 Karsten Rees nabo er udsat for et voldsomt hjemmerøveri. Rigmanden finder spor i sneen og kontakter de to betjente, der tidligere har efterforsket ham for at se på sporerne og i øvrigt tale om sikkerheden i sit hjem. Der opstår god kemi mellem parterne ved besøget i Karsten Rees hjem. Betjentene og Ree taler om drømme og rejser, og det er her rejsen til Karsten Rees farm i Kenya, Karen Blixen Camp, kommer på tale. Betjentene og Karsten Ree taler ikke om pris eller rabatter for rejsen. Fra 22. november til 6. december er de to betjente i Afrika – henholdsvis på Karen Blixen Camp og på Bluebay Beach Resort i Tanzania. De betalte selv flybilletter og transport i Afrika. Anklageren mener, at rejsen har en værdi til over 26.000 kroner – Karsten Ree mener, at hans gestus til sine venner reelt har kostet ham omkring 500 kroner. De boede vederlagsfrit i farmens telte og kom med på allerede arrangerede ture. Politifolkene blev frifundet i Retten i Helsingør i september 2017. Sagen blev anket af anklagemyndigheden. I marts 2018 modtog de hver en dom på 20 dages betinget fængsel i Landsretten for at have overtrådt straffelovens bestemmelse om passiv bestikkelse. Højesteret har nu endeligt afgjort sagen og idømt de to betjente 40 dages betinget fængsel.

Martin Cumberland har gennem hele sagen været advokat for den ene af de to nu dømte betjente.

Han er skuffet men ikke overraskelsen over udfaldet i Højesteret, som bygger på en fortolkning af Landsrettens præmisser – præsmisser, som han ikke er enig i.

- Jeg synes, det hele er lidt uforløst, og at turen i Højesteret godt kunne være sparet. Men i bund og grund er det en svær øvelse at et venskab skal udsættes for en juridisk prøvelse, siger han til Ekstra Bladet.