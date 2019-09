Karsten Ree har solgt ud

Danmarks nærigste milliardær, Karsten Ree, solgte i går ud af sine gamle ejendele i den kælder i Søborg, hvor han var med til at starte Den Blå Avis.

Den nu 74-årige krejler stod med en Prince-cigaret i mundvigen og en pengekat fyldt med sedler om livet og pruttede om prisen med folk.

- Jeg skal jo have lidt penge for mine ting. Skulle jeg bare give dem gratis væk, lyder det fra Karsten Ree, der elsker at spare penge.

En vellykket handel gør Karsten Ree i godt humør. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Karstens Rees kone, forsidefruen Janni Ree, havde arrangeret 'garagesalget', fordi lokalerne er opsagt. Hun forklarede, at det havde været meget imod hendes mands vilje.

- Jeg er bange for, at han græder senere, siger Janni Ree til Ekstra Bladet, der selv havde godt gang i salget af sin biografi 'Golddigger'.

Janni og Karsten Ree har været gift siden 2015. Foto: Tariq Mikkel Khan

Karsten Ree virkede ellers veloplagt og i godt humør, da han viste rundt i garagen. Der var flere ting fra Den Blå Avis' tid, som Karsten Ree solgte i 2008 til amerikanske eBay for 2,1 milliarder kroner.

Alt fra ski, gammelt legetøj og et stort mahogni-træbord er til salg. Bordet købte han billigt af Klaus Riskær, efter han havde lukket Frederiksborg Amts Avis.

- Som det meste andet, han har lavet, så gik det jo også galt, fortæller Karsten Ree med et smil.

Selvom det virker absurd, at en milliardær sælger ting til småbeløb, ligger det ikke til familien at smide ting ud, må man forstå.

- Det er trods alt det, vi har skabt vores forretning på, siger Karsten Ree, der er klædt i slidte jeans og en trøje fra Ree Safaripark.

Sælger gokart til Ekstra Bladet

Midt i lokalet holder flere gokarts, som Karsten Ree har tilbage fra 80'erne.

- Der har både været Jason Watt og Jan Magnussen i de vogne, fortæller rigmanden.

I mange år sponsorerede han racersport og havde en bil med i 24-timers løbet i Le Mans. Ekstra Bladet besluttede spontant at købe en gokart af Karsten Ree. Prisen ender efter lidt forhandling med den garvede krejler på 900 kroner.

- Jeg skulle have taget 1100 for den, siger Karsten Ree, der ikke er helt tilfreds med prisen, da der gives håndslag på handlen.

Flere af Karsten Rees vintage-sportsvogne er blevet kørt til et hemmeligt sted og er ikke til salg. De skal gå i arv til de tre sønner.

Ekstra Bladets udsendte prøver den nyerhvervede gokart. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kvalitetstid med sønnen

I ugen op til garagesalget har han fået hjælp af sin yngste søn, William Ree på 23 år. Det er også ham, der tager mod MobilePay-betalingen for tingene. Han har nydt at se mere til sin far, fortæller han.

- Det er ikke alt, jeg ved om ham, så det har været dejligt med noget kvalitetstid, siger William Ree, der til dagligt læser på Cph Business i Lyngby. Han nævner historien om den tyske ubåd U-534, som hans far brugte 23 millioner på at få hevet op og samtidig gjorde til et stort mediestunt for Den Blå Avis. Flere af 'nazi-tingene' nåede han lige at fjerne, inden de historiske sager blev solgt, fortæller han.

Karsten Ree og hans søn William Ree, der har arbejdet i Europcar, som tidligere var ejet af Karsten Ree. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Karsten Ree har gjort flere handler med folk og virker godt tilfreds. Men det gode humør får en brat ende, da Janni fortæller, at lokalet snart bliver tømt.

- Det er svært at vende ryggen til alle de her ting, siger Karsten Ree med et sørgmodigt udtryk i øjnene.

