Karsten Ree i grimt uheld: Noget af det mest smertefulde

Karsten Ree har igen været på operationsbordet.

Den 73-årige rigmand har med både en blodprop og en kræftdiagnose været helbredsmæssigt udfordret de seneste år, og som om det ikke var nok, har han været ude for et ualmindeligt uheldigt og grimt uheld, der har krævet et større kirurgisk indgreb.

Under et ophold i USA for 14 dage siden, faldt Karsten Ree så uheldigt, at han knuste sin albue. Det skriver hans kone Janni Ree på sin blog.

'Han snubler over en flise på gaden, lander på sin albue, som brækker tre steder, og bliver knust', skriver hun blandt andet.

Karsten Ree ligger stærkt forpint af smerter på fortovet i Los Angeles i 10 minutter, før en ældre dame kommer for at hjælpe ham. På en nærliggende lægeklinik bliver han røntgenfotograferet og får ifølge Janni Ree den værste besked.

'Lægen siger én ud af en million brækker albuen så uheldigt. Det er simpelthen så synd for ham, han har været så meget igennem, og nu også dette. Suk', skriver hun.

I USA råder lægerne ham til at flyve hjem med det samme for at blive opereret, men Karsten Ree er i Los Angeles for at modtage noget alternativ behandling, som han insisterer på at færdiggøre trods de voldsomme smerter i armen.

Da han efter nogle dage vender hjem til Danmark med en midlertidig gips på armen fra skulder til hånd, tager han på sygehuset.

'Søndag lander han i Danmark. Vi tager direkte på Herlev Sygehus. Mandag morgen ligger han på operationsbordet og får sat 2 skinner i og 15 skruer i. Det har været en kompliceret operation efterfulgt af voldsomme smerter', skriver Janni Ree, der føler, at hun mere og mere er sygeplejerske for sin mand.

Ifølge hendes blogindlæg er især nætterne slemme, fordi Karsten Ree har så mange smerter. 'Skrig og skrål,' lyder hendes beskrivelse af de lange nætter.

Hverken Karsten eller Janni Ree har ønsket at uddybe uheldet yderligere over for Ekstra Bladet.

