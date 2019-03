Karsten Ree-sag afgjort i Højesteret

Vennetjeneste eller bestikkelse?

Det spørgsmål har Højesteret nu endeligt tage stilling til i sagen, hvor to af rigmanden Karsten Rees venner, to politifolk fra Nordsjællands Politi, har boet på hans farm i Kenya uden at betale for det.

De to betjente blev først frifundet i Retten i Helsingør og siden idømt 20 dages betinget fængsel i landsretten for at have modtaget bestikkelse fra rigmanden Karsten Ree i form af en rejse til den 73-årige rigmands camp i Afrika.

Ifølge Ritzau har Højesteret skærpet straffen mod de to betjente. Højesteret har bestemt, at de skal straffes med 40 dages betinget fængsel.

Anklagemyndigheden krævede de 20 dages betinget fængsel skærpet til mellem 40 og 50 dage, da man mente, at betjentene havde modtaget bestikkelse af Karsten Ree for 26.661 kroner, som var den anslåede pris for opholdet i Kenya og på Zanzibar.

Da sagen i sidste uge var for Højesteret, krævede forsvaret derimod, at betjentene enten skulle frifindes, eller at sagen burde tages tilbage til landsretten, da man mente, at der var blevet lagt et bevis til grund i landsretten, som ikke var blevet ført under hovedforhandlingen i Retten i Helsingør.

Forstå sagen mod betjentene I efteråret 2014 efterforsker de to betjente fra Nordsjællands Politi en sag mod Karsten Ree om menneskehandel. I december 2014 frafalder sigtelsen mod Karsten Ree. I marts 2015 Karsten Rees nabo er udsat for et voldsomt hjemmerøveri. Rigmanden finder spor i sneen og kontakter de to betjente, der tidligere har efterforsket ham for at se på sporerne og i øvrigt tale om sikkerheden i sit hjem. Der opstår god kemi mellem parterne ved besøget i Karsten Rees hjem. Betjentene og Ree taler om drømme og rejser, og det er her rejsen til Karsten Rees farm i Kenya, Karen Blixen Camp, kommer på tale. Betjentene og Karsten Ree taler ikke om pris eller rabatter for rejsen. Fra 22. november til 6. december er de to betjente i Afrika – henholdsvis på Karen Blixen Camp og på Bluebay Beach Resort i Tanzania. De betalte selv flybilletter og transport i Afrika. Anklageren mener, at rejsen har en værdi til over 26.000 kroner – Karsten Ree mener, at hans gestus til sine venner reelt har kostet ham omkring 500 kroner. De boede vederlagsfrit i farmens telte og kom med på allerede arrangerede ture. Politifolkene blev frifundet i Retten i Helsingør i september 2017. Sagen blev anket af anklagemyndigheden. I marts 2018 modtog de hver en dom på 20 dages betinget fængsel i Landsretten for at have overtrådt straffelovens bestemmelse om passiv bestikkelse.

Et af sagens helt store omdrejningspunkter har været, hvor tætte venner Karsten Ree og de to politifolk var, da rejsen kom på tale.

Venskabet mellem de to betjente og Ree opstod, da de efterforskede en sag om menneskehandel mod rigmanden. Den sigtelse frafaldt i december 2014.

Da sigtelsen blev frafaldet, inviterede Ree betjentene hjem til sig på Vedbæklund, fordi hans nabo havde været udsat for et hjemmerøveri. Rigmanden ønskede en vurdering af, hvor sikkert hans hjem var. Betjentenes besøg udviklede sig venskabeligt, og det var der i starten af 2015, at kammeratskabet startede, og rejsen til Afrika kom på tale.

De to betjente rejste i slutningen af 2015 til Afrika. Politifolkene betalte selv for transporten, men boede kvit og frit i Rees camp. Rigmanden har tidligere vurderet, at hans udgifter til deres ophold beløb sig til omkring 500 kroner og ikke i nærheden af de 26.000 kroner, som anklageren har hævdet.

Selv har Karsten Ree aldrig været tiltalt, men har været til stede i retten, når sagen har været behandlet.

Det er tidligere kommet frem i retten, at den ene betjent fortalte sin chef, at hans rejse gik til Tyrkiet - ikke til Kenya og Rees camp.

Dommen er faldet i Rees bestikkelsessag

Janni og Karsten Ree i retten i bestikkelsessag

Politifolkene har været suspenderet fra deres job i Nordsjællands Politi under sagen.