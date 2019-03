Karsten Ree-sag for Højesteret

Først blev de frifundet, så blev de idømt 20 dages betinget fængsel, og nu skal sagen om to betjentes rejse til Karsten Rees camp i Kenya for den højeste retsinstans i Danmark.

Procesbevillingsnævnet har sagt ja til, at Højesteret endeligt skal afgøre, om det var bestikkelse, da den 73-årige rigmand inviterede to politifolk til Afrika, eller om det var en privat gave fra Ree, der betragter de to som sine venner.

De to mænd på 57 og 64 år blev frifundet i Byretten i Helsingør i september 2017, men anklagemyndigheden valgte at anke sagen, og landsretten nåede til det modsatte resultat. Mændene blev straffet med 20 dages betinget fængsel, efter at Karsten Ree havde dækket en stor del af deres udgifter til en rejse til Kenya og Zanzibar.

Venner efter sag mod Ree

De to betjente blev venner med Karsten Ree, efter de havde efterforsket en sag om menneskehandel mod rigmanden. Den sigtelse frafaldt i december 2014.

Efter sigtelsen blev frafaldet, inviterede Ree dem på kaffe for at takke for en god behandling. Det var her rejsen til Afrika kom på tale.

Ifølge anklagemyndigheden har betjentene modtaget bestikkelse af Karsten Ree for omkring 26.000 kroner, mens rigmanden mener, at hans reelle udgift til deres ophold i campen har været i nærheden af 500 kroner. Det har tidligere fået Ree til at kalde sagen for 'helt skør'.

- Jeg synes, at det er helt vanvittigt misbrug af tid og ressourcer at tage sagen til landsretten, sagde han, da sagen blev anket første gang.

- Det er et gøre nar af systemet og af skatteydernes penge at bruge ressourcer på det. Jeg mener, vi bor i et land uden politi på gaderne og uden hænder nok til at tage sig af folk....det er helt skørt, sagde han den gang til Ekstra Bladet.

Politifolkene har været suspenderet fra deres job i Nordsjællands Politi under sagen.