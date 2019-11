Karsten Ree vinder retssag: 100.000 aktier for én krone

I tv-programmet 'Forsidefruer' er - eller nærmere var - Janni Ree og Amalie Szigethy slyngveninder.

De to er gået skævt af hinanden, og det sammen kan man vist roligt sige om deres nære familiemedlemmer.

I løbet af efteråret har Janni Rees mand, milliardæren Karsten Ree, og Amalie Szigethys onkel, det tidligere medlem af milliardærklubben Mark Szigethy, krydset klinger i retten.

Nu er der faldet dom i sagen, hvor Ree er gået rettens vej, fordi han blandt andet mener, at Szigethy skylder ham 200.000 aktier i det omstridte biotekfirma Enochian, der tidligere hed Dandritt, til den nette sum af en enkelt krone.

Mark Szigethy har i retten været lodret uenig i påstanden om aktierne, der i dag er mere end fem millioner kroner værd.

Ifølge 74-årige Karsten Ree blev aktierne solgt for det symbolske beløb i starten af 2017, som 'et plaster på såret', fordi Szigethy nogle år tidligere havde fået ham til at købe en større mængde aktier i selskabet, som derefter var kommet i store økonomiske problemer.

Karsten Ree i vild sag: Kræver fem millioner for én kr.

Blandt andet sagde han i retten i starten af oktober:

- Alle var af den opfattelse, at selv en krone var dyrt på det tidspunkt. Det var nul og niks værd. Hvis det havde været en dollar, var jeg ikke gået med til det, sagde Ree.

Mark Szigethy havde en noget anden opfattelse af aftalen om de mange aktier til en enkelt krone. I Retten i Helsingør forholdt sagen sig ifølge hans udlægning sådan, at de 200.000 aktier var betinget af, at Ree og ham sammen indgik i et større investeringsprojekt, hvor de begge to kunne få en større gevinst. Men det skete aldrig.

Sagen kort I starten af 2014 køber Karsten Ree på foranledning af Mark Szigethy 400.000 Dandritt-aktier og de laver en investeringsaftale. Men ifølge Ree går aftalen ikke som planlagt og han får ikke leveret det, som han betaler for. Derfor ophæver han til sidst aftalen og går i retten. Det et Karsten Rees Holdingfirma B, som har sagsøgt Marks Szigethy og sidstnævntes selskab Quint Aps. Et af kravene er, at Szigethy skal overføre 200.000 Enochian-aktier for en krone En andet krav er, at Szigethy skal anerkende, at Ree var berettiget til at hæve deres investeringsaftale, og han på det tidspunkt skyldte ham tre millioner. Szigethy afviser alt og har to modkrav. Ree skal for det første overføre 100.000 Enochian-aktier. For det andet skal han overføre 400.000 aktier og 800.000 aktieoptioner mod en betaling på 3,5 millioner kroner. Der falder dom i sagen i slutningen af oktober. Vis mere Luk

Ifølge dommen skal Mark Szigethys firma Quint Aps udlevere halvdelen af de aktier, Karsten Ree har krævet.

'Quint ApS tilpligtes inden 14 dage at udlevere 100.000 stk. aktier i Enochian BioSciences, Inc. mod betaling af 1 DKK', fremgår det af dommen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Se også: Karsten Ree i millionstrid med Amalies onkel

Af dommen fremgår det også, at Karsten Ree skal have de sidste 100.000 aktier, såfremt forretningsmanden Ole Abildgaard ikke indfrier gælden på 500.000 dollars til Karsten Rees Holding B ApS i henhold til det gældsbrev, der blev optaget i marts 2019 på grund af Quint ApS’ manglende overdragelse af de omtalte aktier.

Desuden skal Quint ApS og Mark Szigethy betale sagsomkostninger til Karsten Rees selskab på i alt 673.500 kroner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Karsten Ree: - Dommen er klar

Karsten Ree er tilfreds med udfaldet af dommen, men han render ikke lige frem rundt med armene i vejret over, at aktierne, han gav en krone for, i dag er omkring 6,5 millioner kroner værd.

- Dommen er klar. Den er faldet ud til min fordel, så jeg kan ikke være andet end tilfreds, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Men man skal huske på, at jeg havde jeg købt aktier af ham for 20 millioner kroner, som ikke var en krone værd på daværende tidspunkt. Derfor var de 200.000 aktier en slags plaster på såret.

Når regnestykket skal gøres op, betyder sejren i retten altså ikke den helt store gevinst for Karsten Ree - tværtimod.

- Det irriterer mig altid at tabe penge, men man er nødt til at forstå, at når man har aktier for i omegnen af fire milliarder, så vænner man sig til at det svinger. Man kan tabe 200 millioner den ene dage og vinde de 50 af dem tilbage den næste. Så kommer resten senere. Der er tit store udsving, men sådan er det, siger Karsten Ree.