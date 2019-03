Katarina forklarer trekantsdrama: Derfor kyssede jeg med Abdul

Mark og Katarina kyssede løs i 'Ex on the Beach', men da Mark røg ud, begyndte hun i stedet at kysse med hans bedste ven i programmet

I 'Ex on the Beach' var der to personer, som særligt holdt sammen: Mark Bøgelund og Abdul Gheith.

Da førstnævnte røg ud af programmet, gav han sin halskæde og armbånd til Katarina Estrup Larsen, som han havde en flirt med, så hun kunne tænke på ham. Men der gik ikke mange timer, før Abdul og Katarina havde tungen nede i halsen på hinanden efter en omgang intimmassage af Katarinas bagdel.

På rekordtid syntes Mark glemt i villaen.

Da Katarina Estrup Larsen gæstede Ekstra Bladets tv-studie sammen med Mikkel Søndergaard, forklarede hun sig.

- Der sker jo det, at Mark forlader villaen og giver mig de her smykker, og det er jeg utroligt glad for. Jeg tænkte rigtig meget på Mark. Ingen tvivl om det. Jeg så ikke en fremtid med Abdul, det var bare ren hygge. Man skal også forstå, at sidder man i et hjørne og spiller ludo, så risikerer man at ryge ud af programmet, siger hun i videoen over artiklen og fortsætter:

- Det var Mark, jeg havde i tankerne.

Katarina Estrup Larsen erkender, at det ikke så 'godt ud' på tv, og at det var 'douchey' gjort, men hun pointerer, at meget klippes fra, når 24 timer skal klippes ned til 40 minutters tv.

- De tilpasser det til, hvad seerne gerne vil se. Så de har kørt det op til noget, der slet ikke var så vildt overhovedet, siger hun om flirten med Abdul Gheith.

Hun understreger samtidig:

- Mig og Mark var ikke kærester.

Katarina er til fyre, men kan godt have sex med piger. Video/redigering: Anthon Unger/Kristian Hansen

Vild med mine store bryster

Mikkel Søndergaard fortæller, at de andre i villaen var dybt forbløffede.

- Der var ikke nogen af os, der havde set den komme, siger han.

Hør Katarina forklare trekantsdramaet i videoen over artiklen, hvor du også kan høre, hvordan de andre deltagere i programmet reagerede, da Abdul og Katarina pludselig begyndte at snave, og hvilke reaktioner hun har fået.

