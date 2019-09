Katastrofe: Måtte stoppes af tv-hold

Sjældent er de danske tv-seere blevet budt en grimmere frisure end den, som Mark Bøgelund udfører på stakkels René Hoffbeck i tv-programmet 'Ex on the Beach'.

Tidligere i programmet fik sidstnævnte skrevet 'EOTB' (Ex on the Beach) i nakken med en trimmer, og den beslutning startede en lavine af dårlige beslutninger for den unge mand.

Da han blev træt af skriften i nakken, fik han Mark Bøgelund til at klippe ham, og det blev ualmindeligt grimt, fordi han klippede hele nakken væk med en trimmer, hvilket efterlod René med en kikset munkefrisure på hovedet.

Bedre blev det ikke anden gang, og som frisør Bøgelund selv konstaterede i programmet, så lignede René 'bræk' bagfra.

'Nu stopper vi'

Men faktisk kunne den famøse klipning være gået endnu mere galt. Det afslørede Mark Bøgelund, da han sammen med Jeppe Bjerregaard gæstede Ekstra Bladets tv-studie.

- Til sidst kom produktionen fandeme løbende, da jeg gik ind for at hente min klipper, fordi jeg ville klippe hans hår lidt mere. Der kom de løbende ind og sagde 'nu stopper vi. Vi stopper med at klippe ham, for det ender med, at hans hår må ryge til sidst', siger Mark Bøgelund i videoen over artiklen og tilføjer:

- Det så for hæsligt ud. Simpelthen.

Mark Bøgelund, der kalder sig selv 'Frisør Slem', har ellers tidligere haft god erfaring med at klippe programmets deltagere. I sidste sæson klippede han Abdul og Mikkel, der begge var tilfredse. Og også i denne sæson har han haft trimmeren fremme.

- Det var måske for stor en opgave, jeg kastede mig over (med René, red.). Jeg klippede nemlig også Casper, og det gik sindssygt godt, og han var simpelthen så glad for det. Det var virkelig også flot, men der var bare noget galt med Renés, det kunne jeg ikke klippe. Hold kæft, hvor blev det grimt, siger han ærgerligt.

I videoen over artiklen kan du se frisuren, hvad problemet med Renés hår var, hvorfor Mark valgte den aparte frisure, og hvordan René reagerede. Du kan også høre, hvorfor Jeppe lod sig klippe af 'Frisør Slem' efter miseren med René.

'Ex on the Beach' kan ses søndag til tirsdag på Kanal 4 og på streamingtjenesten dplay.