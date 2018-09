Katja K om skilsmisse: Alt er godt igen

- Alt er godt igen. Vi elsker hinanden og vil prøve at finde ud af det.

Sådan lyder det fra den tidligere pornostjerne Sussi la Cour i det HER&NU, som netop har ramt forhandlerne i dag.

Det er ellers under en uge siden, at Sussi la Cour, der slog igennem med kunstnernavnet Katja Kean, kunne fortælle, at hun og manden, Marco Dollenz, havde valgt at gå hvert til sit efter to års ægteskab.

I torsdags skrev hun i en sms til Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at Marco og jeg skal skilles, og at vi begge er enige om det. Jeg har ikke andre kommentarer til det andet end, at jeg glæder mig til at komme hjem til København og starte på en frisk for mig selv.

Har Sussi la Cour og ægtemanden droppet skilsmissen? Foto: Jan Sommer

Bare gode venner

Men hvad status helt præcist er mellem Sussi la Cour og manden, der ligeledes har ernæret sig som pornostjerne, er svært at blive klog på.

Efter den opsigtsvækkende tilbagetrækning af skilsmissen har Ekstra Bladet været i kontakt med Sussi la Cour, der dog ikke ønsker at bekræfte egne udtalelser.

- Vi er bare gode venner nu, skriver Sussi la Cour i en sms.

- Du siger til HER&NU, at I er sammen igen. Hvad er op og ned?

- Vi prøver bare at løse det så godt, vi kan som venner først og fremmest. Som man bør og skal i en skilsmisseproces.

Til HER&NU forklarer hun ellers, at skilsmissen var 'en overilet handling fra min side'. Men direkte adspurgt om hun har skiftet mening igen efter interviewet, kommer der intet svar.