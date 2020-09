Keld Heick indrømmer: - Jeg gav hende et klask bagi

Fristelsen blev for stor for Keld Heick, da en ung kvinde bandt snørebånd

En af dansk underholdningsindustris grand old men, 74-årige Keld Heick, blander sig nu i den verserende sexismedebat, der har hersket, siden Sofie Linde bragte den på banen under Zulu Comedy Galla.

Sammen med Mads 'Blærerøven' Christensen og Emil Thorup gæstede han her til aften 'Go Aften Live' til en debat om sexisme, hvor han erkendte, at han selv - for mange år siden - klaskede en ung pige i bagdelen.

- Vi var til Se og Hørs arrangement Miss Solskin. Så står der en ung pige, som snører sine sko. Sådan en numse, der stikker op der, sagde Keld Heick og lignede en, der lige skulle tage sig mod til, inden han fuldendte sætningen.

- Og jo, jeg gjorde det.

Han fortæller, at det simpelthen virkede som en for stor indbydelse til at lade være.

- Ikke at det gør det bedre, men havde det været en ung fyr, havde jeg også kunnet finde på det. For det indbyder simpelthen til et klask bagi, og det gjorde jeg.

Det var Kelds hustru, der gjorde ham opmærksom på, at det ikke var smart gjort. Foto: Henning Hjorth

Aldrig igen

Det var faktisk hans hustru, Hilda Heick, der gjorde ham opmærksom på, at hans 'gestus' kunne misforstås. Kvinden, det gik ud over, smilede heller ikke af situationen, erkendte Keld Heick.

- Der var ikke nogen særlig reaktion. Heller ikke et smil, som jeg havde forventet. Det var der heller ikke, så det kan godt være, hun har syntes, det var sådan lidt grænseoverskridende.

Hilda Heick: Det ville jo være en katastrofe

Det fik værten Jes Dorph-Petersen til at spørge ham direkte, om han ville gøre det igen.

- Aldrig. Aldrig, lød svaret prompte.

Den aktuelle sexismedebat er flere steder på sociale medier blevet anfægtet af mænd, der frygter, at man ikke længere kan give et kompliment, uden at der står en feminist klar med en løkke i hånden. Den giver Emil Thorup, der fortalte, at han selv har oplevet at blive gramset på af en fremmed kvinde, ikke meget for.

- Man skal bare lade være. Den der debat om, hvorvidt det er hårdt at være mand nu, og om man slet ikke kan gøre noget længere. Du skal bare lade være med at være en idiot. Det er bare at lade være. Jeg tror ikke, det er svært, sagde han.