Keld og Hilda overrasker: Det skal de nu

Keld og Hilda Heick lever i høj grad op til talemåden 'Det er aldrig for sent at prøve noget nyt'.

I denne måned er de nemlig sprunget ud som bingoværter ved et såkaldt 'Opera Bingo'-arrangement på Arbejdermuseet i København, hvor de - udover at råbe numre op - også skulle synge, når udvalgte numre blev trukket.

- Det er sjovt. Det vil ville vi ikke gå glip af. Vi råber tallene op og styrer spillet. Man spiller bingo på en helt anden måde end normalt. Man vinder hverken flæskesteg eller noget i den stil. Man vinder en operasanger til at synge for sig, og det er rigtig sjovt, siger Hilda Heick til Ekstra Bladet og tilføjer, at det ikke er sidste gang, de kaster sig over en omgang musikalsk bingo:

- Vi skal lave det samme i Herning her i slutningen af august. Det er helt skævt og meget sjovt.

Sommerfugle i maven

Udover at styre spillet med venlig men bestemt hånd, skal Keld og Hilda og underholde med deres kendte sange, og det fik sommerfuglene frem i maven på de garvede entertainere.

- Første gang vi skulle rejse os op og synge for det her operapublikum, fik vi godt nok lidt ondt i maven, men det tog de med højt humør, og de fantastiske operasangere sang med. De kunne simpelthen nogle af vores sange.

- Vores rolle er, at vi styrer spillet, og på bestemte numre rejser vi os så og synger. Det er slet ikke normalt bingo-banko. Det er sjov og ballade og på helt slap line, slutter Hilda Heick.