Kendis brændte Hornsleth-billede: - Komplet uforståeligt

Kristian von Hornsleth undrer sig. Han fatter ikke, hvorfor et af hans værker i aftes skulle gå op i røg.

Det var reality-kendissen Elvira Pitzner, der satte ild til billedet, som Hornsleth har givet navnet 'Fuck My Brains Out'. Det var angiveligt Elvira Pitzners nye kærestes billede, der blev ofret og gik op i flammer, mens hendes mor, diamantdronningen Katerina Pitzner, dansende glad så til.

Det hele forevigede Elvira Pitzner og lagde det ud på sin Instragram-konto.

Netop Katerina Pitzner og Kristian von Hornsleth er lige nu aktuelle i Kanal 5-programmet 'Over Atlanten', hvor de sammen med flere andre kendisser skal krydse det gigantiske hav i en sejlbåd.

Diamentdronningen så glad til, da Hornsleth-kopien blev brændt af. Foto: Tariq Mikkel Khan

Om afbrændingen har noget med deres forhold efter turen over Atlanten at gøre, ved Hornsleth ikke.

- Jeg forstå ingenting. For mig er det komplet uforståeligt, at de gør sådan noget, siger Kristian von Hornsleth til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at han og Katerina og hele Pitzner-familien har været gode bekendte i mange år.

- Den familie har været en kæmpe støtte for mig. De er jo meget kunstinteresserede, og de har gennem årene købt en del af min kunst. Så jeg undrer mig meget, siger han.

- Kan det have noget at gøre med jeres sejltur at gøre?

- Det kan jeg ikke forestille mig. Da vi kom i land i Caribien, talte jeg med Katerina, og hun sagde, at hun var glad for at have haft mig med på turen. Men hvad ved jeg. Nogle gange ved mænd ikke, hvad det er, der gør kvinder sure. Men mig bekendt har vi ingen tvist, siger han.

Elvira Pitzner brændte i aftes sin kærestes Hornsleth kopi-billede. Foto: Linda Johansen

Kristian von Hornsleth kan dog glæde sig over, at det ikke er hans originale værk, der blev futtet af.

- Nej nej, det var bare en piratkopi. Sådan en koster mellem 4000 og 5000 kroner. Originalen koster 100.000 og jeg ved, hvor den er, siger han og fortsætter.

- Men det er da alligevel rimelig hardcore at brænde et billede af. Det er lidt sjovt at tænke på, at de har været så oppe at køre, at de rent faktisk har gjort det, siger han.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar til billedeafbrændingen af både Katerina og Elvira Pitzner.