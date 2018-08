Kendis-designer raser: Det er så grænseoverskridende!

'Det er så grænseoverskridende.'

Sådan skriver den kendte kjoledesigner Lasse Spangenberg på sin Facebook-profil om det indbrud, der har været i hans butik på Strøget.

Indbruddet fandt sted natten til søndag i butikken, der også fungerer som systue.

Lasse Spangenberg havde lørdag været til bryllup hos Camilla af Rosenborg, hvor hun blev smedet sammen med Ivan Ottesen i Lyngby Kirke.

Cirka tre timer efter at han kom hjem fra den festlige begivenhed, brød ukendte gerningsmænd ind i hans butik.

Det var vagtcentralen, der ringede og informerede Lasse Spangenberg om, at der havde været ubudne gæster i butik og systue.

- Vagtcentralen ringede, og det var et forfærdeligt syn, da jeg kom ind i butikken i morges. En fuldstændig gennemrodet og smadret systue, fortæller Lasse Spangenberg til Billed-Bladet.

Kunder, der har bestilt kjoler hos Lasse Spangenberg, skal dog ikke frygte, at de har mistet deres dyrebare beklædningsgenstande i indbruddet.

- Heldigvis er ingen af kundernes kjoler stjålet. For guds skyld. De er gemt væk et andet sted, fortæller Lasse Spangenberg til ugebladet.

Designeren ved endnu ikke med sikkerhed, hvor meget af værdi indbrudstyvene er lusket af med. Men han giver et hurtig slag på tasken og vurderer, at de listige tyve i hvert fald har fået for over 100.000 kroner designervarer med hjem.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Lasse Spangenberg.

