Kendis-designer raser over politiet

Københavns Politi nægtede ifølge Lasse Spangenberg at rykke ud til et indbrud i hans kjolebutik

Forrige weekend brød ukendte gerningsmænd ind i kjoledesigner Lasse Spangenbergs butik på Strøget i København, hvor de ifølge ham stjal varer og kontanter for over 100.000 kroner.

Halvanden uge senere er designeren stadig vred og rystet - ikke mindst over måden, hvorpå Københavns Politi tacklede hans anmeldelse af indbruddet.

Natten til 26. august modtog Lasse Spangenberg et alarmkald, der informerede ham om de ubudne gæster. Han tog derfor ud til sin forretning og ringede herefter til politiet ude fra gaden for at anmelde indbruddet.

- Politiet spurgte mig, om der var blod eller andre efterladenskaber inde i butikken. Der forklarede jeg, at jeg af gode grunde ikke vidste, da jeg stod ude på gaden og ikke ville gå derind, fortæller den 40-årige designer til Ekstra Bladet.

Det var en kvindelig politibetjent, som sad hos vagtcentralen og besvarede designerens opkald. Hun insisterede på, at Lasse Spangenberg skulle gå ind i butikken og se efter, om der var blod, dna-spor eller andet, som tyvene kunne have efterladt.

Politibetjenten tilbød, at hun kunne blive i røret, fordi Lasse Spangenberg var utryg ved at gå ind i butikken alene, fordi han frygtede, at indbrudstyvene stadig kunne være der.

Han overtalte derfor en forbipasserende mand til at gå med op i butikken.

Lasse Spangeberg havde designet den kjole, som kronprinsesse Mary bar ved gallataflet i forbindelse med den franske præsidents officielle besøg i København. Foto: Keld Navntoft / Ritzau Scanpix

Kører ikke ud til erhverv

Oppe i butikken kunne kjoledesigneren konstatere, at gerningsmændene ikke havde efterladt blod, våben eller andre spor, men han vurderede, at der sandsynligvis kunne findes fingeraftryk efter gerningsmændene, da de havde rodet i skuffer, skabe og pengeskab.

Dette forklarede Lasse Spangenberg kvinden fra vagtcentralen, hvilket gav en noget uventet respons fra politiet. Betjenten forklarede, at fordi der ikke var efterladt nogen former for spor eller våben, ville politiet ikke rykke ud til hans forretning.

- Hun sagde til mig, at de ikke ville køre ud til en forretning, og at det gjorde de normalt aldrig. Selv da jeg forklarede tydeligt, at det kun ville tage dem ti minutter at sikre fingeraftryk, og at jeg kunne pege ud, hvor de skulle tage dem, nægtede hun at sende en patrulje ud, fordi jeg er erhvervsdrivende, fortæller den oprørte designer, der er meget utilfreds med den forklaring.

- Det er grotesk, at vi erhvervsdrivende bliver behandlet sådan. Man kan åbenbart bare røve folks butikker, for politiet vil ikke gøre noget. Det vil jeg ikke finde mig i! Det her er mit levebrød, og i og med at de stjæler mine ting, kan jeg gå konkurs på sigt, fordi politiet ikke gør noget, raser Spangenberg, der har anmeldt indbruddet til sin forsikring.

I 2010 var der indbrud i den butik, som Lasse Spangenberg havde på Frederiksberg Allé. Det lykkedes politiet at fange tyvene, men de fandt aldrig de over 200 stjålne kjoler. Foto: TV3

Undersøger sagen

Ekstra Bladet har taget kontakt til Københavns Politi for at høre om forløbet i forbindelse med Lasse Spangenbergs anmeldelse.

Københavns Politi er blevet stillet følgende spørgsmål.

- Hvorfor beder man folk om at gå ind i en butik, når der stadig kan være gerningsmænd derinde?

- Er det en standard procedure, at man ikke vil sende en patrulje ud for at sikre spor, når der er tale om forretninger?

- Er der forskel på erhverv og private hjem, når det kommer til efterforskning af indbrud?

- Hvis politiet ikke kommer ud og undersøger for fingeraftryk, giver det så ikke tyvene frit lejde til at begå indbrud i forretninger uden konsekvenser?

I et mailsvar fra vicepolitiinspektør Riad Tolba lyder det, at han er i gang med at under sagen nærmere i forhold til deres egen procedure i forbindelse med den omhandlende sag.

