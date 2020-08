Kendis-hus på tvang - for tredje gang

Alle gode gange tre.

Amalies 52-årige onkel Sebastian Szigethys liebhavervilla i Hørsholm er begæret solgt på tvangsauktion for tredje gang på ni måneder.

Tidligere var det hans realkreditinstitut, der stod bag begæringen, men denne gang er Hørsholm Kommune ude med riven for at få forretningsmanden til at hoste op.

Billedtekst: Villaen råder over tre badeværelser, kælder, stueetage og anden sal. Køkken er fuldt udrustet, ligesom der er pool og jacuzzi. Grunden grænser ned til en sø. Foto: Linda Johansen

Han skylder lige knap 80.000 kroner i ejendomsskat, og derfor er Hørsholm tyet til sidste instans. Første september afholdes auktionen, men ifølge Sebastian Szigethy kommer sagen aldrig så langt.

- Auktionen er ikke taget af tavlen, men det bliver den.

- Det er sket for andre mennesker før, at man ikke har betalt en regning til tiden, men der er forskel på, om et hus bliver solgt på tvangsauktion, kontra om nogen ikke har betalt en regning til tiden

- Og hvis Ekstra Bladet skal skrive en artikel, hver gang en regning ikke er betalt til tiden, synes jeg, det er rimelig latterligt.

- Ja, okay, det må du gerne synes. Hvornår betaler du så?

- Inden første august.

- Så er vi også op over … Hvad vil det betyde, hvis du skulle miste huset?

- Det vil jeg ikke udtale mig om.

- Hvis vi skal være helt ærlige, har du jo ikke bare glemt at betale en regning. Du har trukket sagen i langdrag …

- Det er rigtigt. Den skulle have været betalt tidligere, og det har kostet en masse dumme penge, men sådan er det nogle gange, siger Sebastian Szigethy.

Amalie Szigethy boede i huset for nogle år siden, da hun var kæreste med Peter Birch. Her blev hele Danmark inviteret indenfor i tv-programmet ’Amalies Verden’.

- Der har været mange skønne minder i det hus, ligesom der har været i andre huse.

- Men sagen har ikke noget med mig at gøre. Han er bare min onkel, og jeg elsker ham. Jeg har ikke rigtigt noget at sige, siger Amalie Szigethy.

Udover kommunen og Sebastian Sigethys bank, har flødebolle-familien Spangsberg to millioner til gode i Sebastian Szigethys hus, mens boet efter Sebastian Szigethy far har 1,5 million kroner til gode. SKAT har en enkel million.

Sebastian Szigethy var sammen med sin bror medstifter af ungdomsmagasinet Chili. Han har en stribe konkurser knyttet til sit navn.

I dag er han direktør i to selskaber, der på papiret beskæftiger sig henholdsvis med hestehold og softwareudvikling.