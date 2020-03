Kendis-kok 10 dage i 'helvede'

Ambitionerne var skyhøje for Jesper Vollmer, der endte med at døje med massiv søsyge på sejlturen 'Over Atlanten'

Snart er der premiere på en ny sæson af Kanal 5-programmet ’Over Atlanten’, hvor en række kendte danskere skal forsøge at tilbagelægge de omkring 6000 kilometers sejlads fra Lanzarote til Saint Martin i Caribien.

Ombord er Jesper Vollmer, der er anerkendt kok og tidligere kok for prins Henrik. Han havde romantiseret turen, før der blev sagt ’afgang’, og virkeligheden ramte ham. Hårdt.

For tanken om hyggelige stunder med en kop kaffe i hånden, delfiner hoppende ved bådens side og rendyrket idyl omkring sig blev hurtigt erstattet.

- Jeg ligger på et tidspunkt og kigger op mod stjernerne, efter jeg lige har storbrækket mig ud over rælingen, og tænker ’fuck, der er 12 dage tilbage af det her', fortæller han om sin søsyge, der var intens.

- Du kan ikke stoppe, sige du vil af eller blive hentet. Der er ’no mercy’, og det er bare at bide det i sig. Jeg blev rigtig, rigtig dårlig, og der gik lang tid, før jeg på turen smilede og syntes, noget var fedt.

Jesper Vollmer led af voldsom søsyge, og havde det dårligt 10 ud af 18 dage. Foto: Tariq Mikkel Khan

Fandeme svært

Han stod for indkøb til turen, og han var ansvarlig for, at køkkenet fungerede. Problemet var, at køkkenet lå under dæk, og hver gang han bevægede sig derned, opstod kvalmen. Derfor måtte de andre fragte fisk og gulerødder op på dæk, så han kunne snitte dem der, hvor han stadig kunne se vandet.

Og når de andre havde køkkentjansen, måtte han sidde på dækket og instruere dem, der ønskede det, i hvad de skulle gøre.

- Det er i hvert fald 10 ud af 18 dage, jeg lå og havde det skidt. Det var en hård en for mig, fordi jeg havde så mange forventninger til mig selv og det, der skulle gøres ombord. Jeg har prøvet at være ramt af skavanker, men at skulle præstere imens man er søsyg og dårlig, det er fandeme svært. Specielt når du skal stå for maden, siger han og henviser til sit handicap.

Han har en rygmarvsskade efter en badeulykke i Thailand i 2015, der gør, at han trækker på det ene ben og mangler førlighed i højre hånd.

Halvanden hånd

Kokken fortæller, at det var vigtigt for ham, at der ikke blev taget særlige hensyn, da turen i ligeså høj grad skulle være en manifestation af, at man godt kan, selv om man har handicap.

- Det betød meget for mig, at jeg ikke fik en specialrolle på skibet, men at vi fandt de roller, der passede til mig. For ja, jeg kan ikke stå ude i stævnen, hvor det hele gynger, og jeg mister balancen, mens jeg trækker et sejl ned, for jeg har kun halvanden hånd. Men til gengæld fandt vi ud af, at jeg er pissegod nede i pitten, forklarer han.

I sidste sæson blev deltagerne gode venner, og de har siden købt en sejlbåd sammen. Sådan udviklede sæson to sig ikke, indrømmer han. Vollmer kendte ikke nogen ombord på båden, og der blev hurtigt dannet grupperinger til kokkens store ærgrelse.

- Jeg havde skrevet lidt med Wafande inden, fordi vi vidste, vi skulle med på samme tur, men ellers var det fuldstændigt fremmede mennesker. Det gjorde mig ikke noget, men at der så kommer nogle udfordringer undervejs med nogle grupperinger og lidt ubehagelig stemning er ærgerligt, forklarer han.

Jesper Vollmer er gift med Annette Heick. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lang tur

Normalt ville man tage sådanne diskussioner, men man er fanget på en båd et sted på Atlanterhavet, valgte de fleste at lade tingene glide af.

- Ellers bliver der virkelig dårlig stemning, og så bliver det en rigtig lang tur. Der kommer noget ballade, men folk lod det glide af, så i stedet for at få det løst og tage kampene, så bliver det opdelt mellem os undervejs, og det havde jeg ikke forventet.

- Sidste år blev de jo vildt gode venner og har købt en båd sammen, det er ikke lige det samme i denne sæson. Jeg tænkte, det var givet, at man ville tage ud og få nogle gode venner, og det er vi også nogle, der er blevet, og vi ses privat, men grupperingerne fyldte meget, og det havde jeg ikke forventet. Det var ærgerligt, siger Jesper Vollmer, der dog samtidig understreger, at han trods søsyge og grupperinger er glad for, at han deltog.

’Over Atlanten’ kan ses fra 22. marts på Kanal 5 og streamingtjenesten Dplay

Holdet til den anden sæson består af musiker Wafande, diamantdronningen Katerina Pitzner, kok Jesper Vollmer, YouTuber Julia Sofia Aastrup, kunstner Kristian von Hornstleth og tv-personlighed Anders Lund Madsen.