Kendis-kok konkurs: - Okay, jeg har begået en fejl

Kok for kongehuset

Den 52-årige kok købte i 1994 det kendte spisested Krogs Fiskerestaurant på Gammel Strand. Som madanmelder for Politiken roste Adam Price Frank Lantz for hans videreførsel.

I 1999 købte Frank Lantz Fiskekælderen Den Gyldne Fortun.

Senere lancerer han Lantz Catering, der blandt andet leverer til kongehuset.

I 2002 skrev Ekstra Bladet, at dronningen var blevet brændt af, da et EU-topmøde i Riddersalen Christiansborg Slot blev aflyst. Frank Lantz stod ved kaserollerne.

I 2006 skriver BT, at 140 blev syge med svær halsbetændelse efter at have spist en kold pastaret, der var inficeret med streptokokker. Frank Lantz cateringfirma stod for maden.

I 2007 åbner Frank Lantz en madbutik på Rådhuspladsen. Fokus er på økologi.

I 2011 udvikler Frank Lantz hjemmelavede retter til 7-Elevens nye satsning på sund fastfood.

I 2013 skriver Ekstra Bladet, at jetsetteren og storsvindler Per Ulrich Karpf anklager Frank Lantz for at have sparket ham ned på en bar i København.