Kendisflirt er slut

Det var en glad Julie Melsen, der 23. januar troppede op på den røde løber til gallapremieren på Thomas Vinterbergs 'Kursk'.

Her havde hun Fie Laursens ekskæreste Frederik Valeur under armen, og hun kunne glad fortælle de fremmødte pressefolk, at parret ikke var kærester, men sås og 'hyggede lidt'.

- Vi er i første stadie. Vi er her i hvert fald sammen, og vi har det godt, sagde Julie Melsen om sin nye flirt.

Men her godt en måned senere er flirten mellem dem forbi. Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Mig og Frederik datede i en periode, og vi holdt den til det. Vi blev ikke kærester, og vi overvejede det heller ikke, siger hun i forbindelse med forpremieren på 'For lækker til love', som hun er ny deltager i.

- Er den så stendød nu?

- Lad mig sige det sådan, at det er tre uger siden, at vi sidst sås. Vi har ringet og skrevet sammen, men jeg har brug for en mand og ikke en drengerøv, der går i byen mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Det ved han også godt selv, siger hun.

Julie Melsen er ny deltager i 'For lækker til love'. Foto: Olivia Loftlund

Vil ikke dømme

Julie Melsen understreger, at der ikke er noget ondt blod mellem hende og Frederik Valeur. De er bare hvert deres sted i livet.

- Jeg har brug for en base. Noget stabilitet. Så ja, det kan godt være, at det er slut, siger hun.

- Du virkede ellers meget glad?

- Jeg var også glad, og vi har det godt sammen. Vi snakker og skriver også sammen, og han kommer på lørdag, når jeg åbner min klinik. Jeg skal ikke være den, der dømmer, for jeg har også godt kunnet lide at tage i byen, men det gik bare ikke. Måske havde det været anderledes for et år siden, men nu har jeg brug for en mand, der også har styr på sit shit, siger hun.

På lørdag åbner Julie Melsen sin nye skønhedsklinik Juliver Beauty Cph, der får base i Sølvgade i København. Men allerede fredag kan man se den kønne blondine på skærmen igen, når Viafree-programmet 'For lækker til love' får premiere.