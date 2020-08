Kendispar køber million-villa i Hellerup

Skuespiller Mille Lehfeldt, 40, og hendes mand, skuespiller Sophus Kirkeby Windeløv, 40, skifter nu lejligheden med havudsigt i København ud med en herskabsvilla i Hellerup.

Det skriver Her og Nu.

Købet af villaen kan desuden bekræftes af oplysninger i Tinglysningen.

Her fremgår det, at parret har givet intet mindre end 15.745.000 kroner for den 234 kvadratmeter store villa i Hellerup.

Ifølge Her og Nu var villaen i første omgang udbudt til 16,5 millioner kroner, og dermed har Mille Lehfeldt og Sophus Kirkeby Windeløv fået forhandlet sig til et nedslag på 755.000 kroner.

Mille Lehfeldt og Sophus Kirkeby Windeløv hos dronningen i 2016. Foto: Tariq Mikkel Khan

Havudsigt til salg

Det er ikke længe siden, at parret satte deres lejlighed i København til salg for 11,5 millioner kroner.

Den 154 kvadratmeter store lejlighed, som ligger placeret et stenkast fra Skuespilhuset og Det Kongelige Teater, har ifølge Boliga.dk været udbudt til en kvadratmeterpris over gennemsnittet for området.

Prisen på lejligheden er siden 2017, hvor Mille Lehfeldt og Sophus Kirkeby Windeløv flyttede ind, vokset fra knap 8,7 millioner kroner.

Ifølge Boliga.dk er lejligheden ikke længere på markedet. Det fremgår ikke af Tinglysningen, om lejligheden er solgt.

Mille Lehfeldt og Sophus Kirkeby Windeløv blev gift i 2008. Sammen har de to sønner på henholdsvis tre år og halvandet år.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra parret, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.