Kendispar tager stort skridt

Det er kun tre måneder siden, at Jonass Jannec, der er kendt fra 'Paradise Hotel', og 'Vild med dans'-danseren Asta Björk kunne bekræfte over for Ekstra Bladet, at de er blevet kærester.

Og allerede nu er de klar til at tage det første store skridt i forholdet. Som Ekstra Bladet i går kunne fortælle, er bofællesskabet, hvori Jonass Jannec og Teitur Skoubo indgår, fortid.

- Jeg begynder at rykke mine ting ind til Asta, vi flytter sammen, siger Jonass Jannec over telefonen.

Han fortæller, at det er en midlertidig løsning, da parret netop nu er på udkig efter en fælles lejlighed, som de sammen kan indrette, men det er endnu ikke lykkedes at finde den helt rigtige.

- Går det ikke lidt stærkt, Jonass?

- Vi har lige haft tre måneders dag den 14., men vi har set hinanden siden maj, så det synes jeg ikke, siger han og fortsætter:

- Jeg glæder mig, det er ikke, fordi jeg synes, det er et stort skridt. Vi har været sammen uafbrudt i de sidste mange måneder, så jeg frygter ikke ting, som om vi kan holde hinanden ud om morgenen. Det har vi fundet ud af, at vi godt kan, så jeg glæder mig faktisk mest bare til, at vi finder vores helt eget, som vi sammen kan sætte et personligt præg på.

Forholdet kører da også på skinner, fortæller han.

- Det går skide godt, alt er fint. Vi er ved at lægge planer for, hvad der skal ske med flytningen, arbejde og sådan nogle ting. Der planlægges bare meget for tiden, siger han med smil i stemmen.

Parret har da også masser af tid sammen. Asta Björk måtte i fredags forlade 'Vild med dans' sammen med sin partner Faustix.

