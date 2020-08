Kendispar tvunget til at flytte fra lejligheden

Kulturlivet har været hårdt ramt af nedlukningen i forbindelse med coronakrisen.

Det kan trommeslager i D-A-D, Laust Sonne, og hans kæreste Maria Erwolter skrive under på. De er nemlig blevet tvunget til at flytte, fortæller de på den røde løber forud for en fødselsdagskoncert i Tivolis koncertsal i anledning af havens 177 års fødselsdag.

- Vi har faktisk været nødt til at flytte fra vores lejlighed. Fordi du (Laust Sonne, red.) arbejder slet ikke.

- Vi er flyttet over i vores sommerhus. Det har virkelig været en anderledes tid, det der med at være nødsaget til at flytte fra sin lejlighed. Men der er også noget virkelig sundt ved det, det er jo en læringsproces, siger Maria Erwolter.

Det var en stor beslutning at flytte fra lejligheden, fortæller parret, men samtidig var det også nødvendigt.

- Vi kunne bare se, at jeg ikke kom til at tjene nogen penge. Jeg skulle have spillet hele sommeren, men alt blev jo aflyst. Og så havde vi simpelthen ikke råd til at bo der.

- Der er jo ikke rigtig blevet åbnet op endnu, og vi ved ikke, hvornår det sker. Vi kan jo godt lide at spille store koncerter, vi bruger mange penge på at have lys og alt muligt med. Det nytter heller ikke noget at spille for 200 mennesker, for så taber vi bare penge på det.

- Er jeres koncerter blevet helt aflyst, eller er de blevet udskudt?

- Både og. Vi skulle have spillet to arena-koncerter i foråret, og de er i første omgang udsat til efteråret. De er ikke blevet aflyst endnu, men der skulle have været 10.000 til hver koncert, og det ser ikke rigtig muligt ud nu.

- Hele festivalsæsonen, som starter i slut maj og varer frem til september, den er bare væk. Og vi skulle have været over hele Europa, fortæller Laust Sonne.

Der er dog så småt ved at komme gang i arbejdet for Maria Erwolter igen, fortæller hun.

- Jeg har lige haft nogle dage på optagelse i denne uge og sidste uge. Og det er jo sådan noget med, at hvis der kommer nogen der og er smittede, så lukker hele produktionen ned, så det er et kæmpe ansvar, siger Maria Erwolter.

Hun vil dog ikke løfte meget af sløret for, hvad det er, hun har arbejdet på.

- En serie, svarer hun blot med et lumsk grin.