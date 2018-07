Kendisser i vildrede: Det er ét stort fup-nummer

Instagram-billede får danske kendte til at frygte, at de mister opmærksomhed på det sociale medie - det er humbug, afslører ekspert

Den digitale verden på Instagram er lige nu omgærdet af en desperat stemning.

Det gælder særligt blandt landets kendte, der frygter, at de kommer til at tabe eksponering på det sociale medie grund af en ny såkaldt algoritme-ændring.

Urolighederne blev vakt til live, efter kendte i hobevis begyndte at dele det samme billede med overskriften 'Ser du dette?' tidligere på ugen.

I teksten på det virale billede står der, at Instagram har fået en ny algoritme, der nedprioriterer brugernes billeder, hvis ikke billederne bliver liket eller kommenteret.

Derfor opildner de kendte til, at deres følgere skynder sig at kommentere og like billedet.

Sikkerheds skyld

En af de urolige kendte tæller Mascha Vang.

Hun fortæller, at hun delte beskeden for at være sikker på, at hun ikke ender i bunden på Instagram, selvom hun egentlig er usikker på, hvilken algoritme-ændring der er tale om.

- Jeg har ikke sat mig særligt meget ind i det. Jeg gør det, fordi alle andre gør det - for at være helt ærligt. Jeg gør det for en sikkerheds skyld, siger hun.

I bund og grund tror hun dog ikke, at en algoritme-ændring vil ruske op i hele kendis-Danmarks følgerskarer.

- Hvis man har trofaste følgere, der er aktive på ens profil, behøver man det slet ikke. Hvis man ikke er aktiv eller spændende, liker eller kommenterer folk jo ikke, siger hun.

Et fup-nummer

Thomas Bigum har beskæftiget sig med sociale medier i knapt et årti og driver sit eget firma, der yder konsulentarbejde og foredrag om sociale medier.

Han maner de kendte til besindighed.

- Der er slet ikke tale om nogen algoritme-ændring. Den seneste radikale algoritme-ændring på Instagram var i april måned 2017.

- Det er en fejl simpelthen. Ophavsmanden, der formentlig har oversat budskabet fra engelsk eller amerikansk til dansk, har ikke sat sig ind i sagerne, siger han.

Thomas Bigum understreger dog, at det er korrekt, at dem, der får mange likes og kommentarer, bliver prioriteret højere end dem, der ikke gør, selvom der godt nok ikke er noget nyt i det.

Der, hvor de kendte også rammer forbi skiven, er, når de deler budskabet med deres følgere, der også tæller andre kendte, fortæller Thomas Bigum.

- Hvis nu alle gør det, der står i beskeden, neutraliserer alting sig igen, for så har alle liket alt, og så er alt lige synligt, siger han.

En vigtig del

Således er der ikke nogen forestående fare for, at de kendte ikke bliver set på Instagram, men ikke desto mindre er et medie som det essentielt for Mascha Vang.

- Det er en naturlig forlængelse af min blog. Når jeg har noget på min blog, så henviser jeg til min blog fra min Instagram-profil, hvor jeg har tusindvis af følgere, ved at skrive: 'Læs mere på bloggen', siger hun.

Særligt det lidt nyere format på Instagram 'stories' er populært og et godt værktøj til at styrke forretningen, mener Vang.

- Jeg har som regel 100.000, der ser mine 'stories' om dagen. Det er blevet en sjov del af vores hverdag, og man får et indblik i, hvad andre laver, siger Mascha Vang.