Kendisser splittet: Må man have mere end én kone?

De kendte kunne ikke blive enige om flerkoneri til premieren på 'The Book of Mormon'

- Hvad er din holdning til flerkoneri?

Det var svært at finde en fælles holdning til det spørgsmål, da 'The Book of Mormon' havde premiere på 'Det Nye Teater' i København.

Her var et hav af kendte dukket op for at se musicalen, hvor Silas Holst spiller hovedrollen i stykket, der er skrevet af skaberne af den amerikanske tegneserie 'South Park'.

Den satiriske musical handler om to mormoner, der sendes til en fjern landsby i Uganda for at missionere og udbrede kendskabet til mormonernes hellige skrift Mormonernes Bog.

Derfor spurgte Ekstra Bladet de kendte, hvad de synes om flerkoneri, da nogle mormoner netop dyrker flerkoneri.

