Kendissøn døbt: Amin Jensen overraskede i kirken

Danske kendte i hobetal troppede lørdag formiddag op i Sankt Pauls Kirke i København.

Imens solen stod højt på himlen, troppede navne som Amin Jensen, Lars von Trier, Charlotte Bøving, Janni Spies og Lisbeth Østergaard op for at deltage i dåben af 56-årige Dennis Knudsens lille søn på 11 uger, der fik navnet Lucas Benjamin Knudsen.

Amin Jensen fik desuden en stor rolle ved barnedåben, da han sang klassikeren 'You raise me up' foran de fremmødte, som det kan ses i videoen.

Den lille knægt blev født i USA af en rugemor, og noget kunne tyde på, at Lucas giver kendisfrisøren rigeligt at se til. Først kom han seks minutter for sent til barnedåben, hvorefter han gav en kort kommentar til pressen og skyndte sig ind i kirken. Ved at mærke uden at lukke bildøren.

Det kunne dog ikke tage smilet fra den nybagte far.

- Vi skulle lige have tøjet på, råbte han muntert til de fremmødte journalister.

Mors brudekjole

Dåbskjolen havde han selv syet.

- Jeg har selv lavet den. Det er min mors gamle brudekjole, der er 58 år gammel. Så den er virkelig gammel, sagde han.

Moderen havde doneret sin gamle brudekjole, der blev lavet om til dåbskjole. Foto: Anthon Unger

Dennis Knudsen troppede op sammen med sin mor og broderen Dion, der var i matchende jakkesæt som lille Lucas. Mens broderen Dion havde fået æren af titel af gudfar, havde Dennis Knudsen valgt, at samtlige kvinder i kirken ville få titel af gudmor.

- Jeg synes, det er så stort, at han skal navngives. Kjolen drillede, da han skulle have den på, så det tog 20 minutter. Det er, hvad det er, forklarede en smilende Dennis Knudsen om forsinkelsen.

Dennis Knudsen har i flere år fortalt om sin drøm om at blive far. Undervejs i processen har han decideret søgt efter kvinder, der ville bære hans barn, men det endte med, at en amerikansk veninde blev løsningen.

- Hun er en veninde, og hun må gerne se Lucas. Men jeg skal være alenefar, og det er mig, der har den fulde forældremyndighed over ham, og det er mig, der skal opdrage ham, har Dennis Knudsen tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Amin Jensen stillede sig op i kirken og sang klassikeren 'You raise me up'. Foto: Anthon Unger

I kirken blev der blandt andet sunget 'I Danmark er jeg født'. og der var der en særlig grund til.

- Der er jo danske rødder. Jeg er dansk, og han er født i USA, så han er både amerikansk og dansk statsborger, forklarede Dennis Knudsen, der havde svært ved at skjule sin glæde.

- Det er så stort. Min lille søn er navngivet nu, han er blevet dansker, og det er en stor følelse. En stor dag. Han har fået sit navn. Livet som far er fantastisk, og jeg ville ikke være det foruden. Det er vidunderligt, vi har det godt, han er glad, vi trives, jublede han efter dåben.

Dennis Knudsen og hans 100 gæster kunne derefter tage mod Toldboden for at spise og drikke.