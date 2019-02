Kendt blogger scorer reality-veteran

Der er grund til at smile for tiden for den kendte blogger Alexandra Staffensen.

På sin blog migogmintinderbaby.dk fortæller hun nemlig, at hun har fundet sig en kæreste.

'Jeg har sgu kæmpet lidt for at få David til at indse, at han skulle være min kæreste. Faktisk er det over halvandet år siden, jeg mødte ham på Tinder første gang. Og ved i hvad? Det har været det hele værd,' skriver hun.

Som en af Danmarks mest populære bloggere har 28-årige Alexandra Staffensen mange trofaste følgere, og de kunne hurtigt genkende den 37-årige mand. I 2006 deltog David Langhoff Jensen i 'Paradise Hotel', som han såmænd gik hen og vandt sammen med partneren Linda Algaard, der dog tog røven på ham i finalen og fløj hjem til Danmark med alle pengene.

Se også: DR-kendis afslører: Har scoret musiker

Nu har han vundet Alexandras hjerte, og det er en glad blogger, der tager telefonen, da Ekstra Bladet ringer.

- Jeg fandt ham på Tinder og forelskede mig ret hurtigt i hans udseende og søde øjne. Jeg vidste bare, at han skulle være min fra første gang jeg så ham. Han er den eneste ud af de mange, mange mænd, jeg har datet, hvor jeg har kunnet mærke, at jeg helt oprigtigt var forelsket, fortæller Alexandra Staffensen.

Parret blev faktisk kærester allerede i efteråret, men de valgte at holde det privat i starten.

- Det var en kæmpestor ting for mig, at jeg havde fået en ny kæreste, og det er også en stor ting for en ny kæreste, at jeg har en stor blog og så mange følgere, som selvfølgelig var sindssygt nysgerrige, siger hun.

Se også: Dansk tv-kendis har scoret kendt blogger

Sindssygt nysgerrige

På migogmintinderbaby.dk deler Alexandra Staffensen hudløst ærligt ud af detaljer om sit liv, og den nye kæreste accepterer, at han fremover kommer til at blive en del af det.

- Man kan ikke undgå at blive en del af det hele og være offentlig, hvis man skal være kærester med mig, konstaterer hun.

- Har I sat nogle begrænsninger for, hvad du må dele om jeres forhold?

- Nej, det har vi faktisk ikke, men aftalen er, at jeg spørger ham, om det er okay først. Så længe han ikke selv skal stille op til Q&A's, så er han ret åben. Han støtter mig 100 procent i det, jeg laver.

Og så er der detaljen omkring 'Paradise Hotel'. Når en af Danmarks kendte bloggere og en tidligere 'Paradise Hotel'-vinder finder sammen, er et nyt kendispar skabt.

- Jeg har faktisk ikke selv set den sæson, han var med. Jeg var jo kun 15 år dengang, han var med. Det er mere noget, jeg hører fra andre, når jeg fortæller om os. Så siger folk, at det var ham med de pæne øjne. Jeg har faktisk ikke hørt noget som helst negativt om ham i den forbindelse. Det kunne heller ikke rage mig mindre, hvilken fortid han har, eller hvad han har lavet før, slutter hun.