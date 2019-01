Kendt dansk bagestjerne skal være med i Melodi Grand Prix

Når DR 23. februar blænder op for Melodi Grand Prix, bliver det med mindst ét meget velkendt ansigt blandt de dystende deltagere.

Ekstra Bladet erfarer, at Jasmin Gabay stiller op i den traditionsrige sangkonkurrence, der i år finder sted i Boxen i Herning.

DR's seere lærte Jasmin Gabay særdeles godt at kendte i efteråret, da hun medvirkede i seermagneten 'Den store bagedyst'. Her nåede den farverige sangerinde og dygtige bager til finalen, hvor hun blev slået af unge Emil Obel.

Netop Emil Obel har Jasmin Gabay udviklet et tæt bagevenskab med, og de to var et naturligt makkerpar, da DR i julen viste den specielle jule- og nytårsudgave af kagekonkurrencen.

Det er første gang, at Jasmin Gabay skal optræde som solist ved Melodi Grand Prix, men det er ikke et fuldstændig ukendt territorium for hende. Den 31-årige sangerinde har tidligere sunget kor ved Eurovision Song Contest for Anja, der repræsenterede Danmark i Ukraine i 2017.

En dybt koncentreret Jasmin Gabay. Foto: DR

Jasmin Gabay synger til dagligt i partybandet Le Freak. Bandet deltog i Dansk Melodi Grad Prix tilbage i 2011. Den gang var det Ditte Marie, der stod i front i gruppen og sang sangen '25 Hours A Day'.

Ekstra Bladet ville naturligvis gerne tale med Jasmin Gabay om hendes deltagelse i Grand Prix'et, men ikke overraskende har hun ikke meget at sige:

- Jeg har ingen kommentarer til det, siger sangerinden, der tidligere har sunget kor i 'X Factor' og som i december sang kor for selveste Maria Carey.

Heller ikke DRs underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, kan bekræfte, at Jasmin er med i årets sangdyst.

- Men hun synger fantastisk og vil da være dejlig at have med, lyder hans kryptiske svar.

De ti sange og solisterne ved årets Melodi Grand Prix bliver præsenteret på et pressemøde 31. januar.

DR har allerede offentliggjort, at det bliver Johannes Nymark og Kristian Gintberg, der skal styre slagets gang.

