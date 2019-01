Kendt dansk entertainer: Jeg er færdig med at underholde

I mange år har Jette Torp ikke kun været sangerinde.

Hun har lavet shows, og op igennem 90'erne stod hun i pailletkjole og stiletter på landets store scener, hvor hun dansede, fjollede og ping-pongede med Finn Nørbygaard i deres show 'Musik og Fis'.

Senest har Jette Torp for tre år siden turneret rundt til landets store musikhuse med musikteaterforestillingen 'Rainy Days and Mondays'.

Men da lamperne slukkede, og den sidste forestilling var forbi, mærkede Jette Torp, at hun var træt.

Billetter og reklame

Træt af at underholde og træt af at halse efter den næste store succes, som både hun selv og andre forventede af hende.

- Når jeg optrådte på de store scener med store opsætninger, så skulle der hele tiden sælges billetter og laves reklame, og vi talte om, hvordan vi skulle ramme målgruppen. Og det blev jeg simpelthen så mæt af, siger den 54-årige sangerinde.

- Det var ikke, fordi jeg ikke kunne lide det, jeg lavede, men jeg syntes hele tiden, jeg skulle opfinde mig selv på ny, og jeg syntes, der var et misforhold mellem, hvor meget tid jeg brugte på musikken og på alt det udenom, siger hun.

Følelsen af at være udbrændt på jobbet kom, samtidig med at Jette Torp var blevet skilt fra Klaus Pilgaard bedre kendt som Chili-Klaus, og hendes børn var ved at flytte hjemmefra.

Derudover var hun på vej til at fylde 50 år, hvilket hun mildest talt havde det stramt med.

- Jeg synes, det var helt forfærdeligt at skulle fylde 50 år. Jeg følte, at hold nu kæft, nu lukker det hele lige om lidt, og jeg var i en midtvejskrise-stemning både i mit privatliv og i min karriere, siger Jette Torp.

Har lært en masse

Men da den runde fødselsdag nærmede sig, besluttede hun sig for at lægge krisestemningen bag sig og fokusere på det positive.

- Jeg nåede at få følelsen af, at 50 år er et genialt sted at være i sit liv. Jeg er kun halvvejs, jeg har lært en masse, og jeg har nogle vidunderlige børn, der er selvkørende.

- Jeg tror, det gav mig en styrke til at sige: Nu gider jeg ikke fortsætte ud ad showvejen, når det ikke giver mening. Så jeg satte en bom for og sagde 'been there, done that', siger hun.

Jette Torp tog ned til sin frisør og erklærede, at hun efter 50 år var færdig med at være rødhåret og i stedet ville være lyshåret.

Hun pakkede pailletkjolen og showgirlen væk og har de seneste år turneret rundt i kirker og andre små spillesteder med intet andet end en guitar under armen, en læbestift i tasken og sin makker Jan Kaspersen, som hun har spillet med de sidste 20 år.

- Jeg sagde til mig selv: Gør det, du har allermest lyst til, og lad være med at tænke, at du skal lave en kæmpe forestilling.

- Jeg tror, at grunden til, at jeg har gjort det så meget før i tiden, har været en manglende tiltro til, at min musik kunne bære i sig selv. Men det har været utrolig befriende at sige: Jeg er færdig med at underholde, siger hun.