Kendt dansk musiker raser: - Ha' nu lidt tillid for helvede!

Samfundet, og især skolesystemet, stiller helt urimelige krav til alt for unge børn.

Det mener Lars Pedersen, der er musiker og har aliaset Chief 1. Musikeren har selv en en dreng på syv år, Vitus, hvilket har åbnet Lars Pedersens øjne for de ifølge ham tårnhøje krav.

- Når man selv er kommet ind for første gang i det her system, får man meget tidligt at vide, om der er noget 'galt' med ens barn. Alle de her tidlige test, som jeg ikke tror, jeg selv kunne have klaret, hvis jeg havde fået dem som barn, siger han til Ekstra Bladet.

Det har fået ham til at lave et Facebook-opslag, som i skrivende stund har fået over 1000 reaktioner.

For Lars Pedersen er det vigtig at understrege, at hans søns skole gør et godt stykke arbejde. Kritikken skal ikke ramme enkelte lærere eller skoler.

- Jeg vil gerne understrege, at det er det højere plan, jeg kritiserer. Skolerne gør jo bare, hvad de har fået besked på.

Ifølge musikeren starter 'ræset' alt for tidligt.

- Jeg var selv evigt forstyrrende og havde sikkert fået diagnosticeret både ADHD og OCD, hvis det fandtes dengang. Børn skal blive så hurtigt voksne nu. De får dårligt nok lov til at sige deres første ord, før det skal analyseres og vurderes, siger Lars Pedersen.

Se også: Kendt dansk musiker raser mod forlystelsespark: Crazy dyrt og ubehøvlet

Ingen krav?

I Facebook-opslaget fortæller Lars Pedersen, at hans søn hverken kan læse eller regne, men at det ikke bekymrer ham det fjerneste. Forældre må slå koldt vand i blodet.

- Jeg snakker med bekymrede forældre, som går og stresser over, om deres barn udtaler sine ord ordentligt. Børn skal have lov til at være børn og udvikle sig i deres eget tempo.

Se også: Stefan måtte pakke kufferten: - Det var ikke en afvisning

- Må man slet ikke stille krav til landets børn?

- Sgu da ikke, når de er syv eller otte år gamle. De krav, der skal sættes, er, at de har det godt, og at de trives i skolen. Men selvfølgelig skal der sættes krav, men først når man er klar til det. Man skal lære at elske det, man laver, først.

- Det er alt for tidligt at være skoletræt i første klasse. Ha' nu lidt tillid for helvede! Start med noget kærlighed og ro, siger han, før musikerens motto lyder:

- Ro på, tro på.

Se også: Skoleleder om vold: Lille kerne af seks til ni-årige terroriserer skole