Kendt dansk skuespiller afslører: Her er min nye kæreste

Det var en glad Tommy Kenter, som Ekstra Bladet onsdag aften mødte i Imperial i København til gallapremiere på Bille Augusts nye film 'Lykke-Per'.

Her havde han nemlig selskab af sin kæreste Janne Hiort , og det er første gang, den danske skuespiller viser hende frem offentligt.

- Jeg har taget min kæreste Janne med i dag. En ny, gammel kæreste, kan man sige. Hun har været min kæreste i to år, men vi har aldrig været på den røde løber sammen, og jeg har på den måde heller ikke vist hende frem i offentligheden. Der har aldrig rigtig været en anledning, så det er ikke fordi, vi har forsøgt at skjule noget, lyder det fra en glad Tommy Kenter.

- Men jeg er meget glad og stolt over at have hende med, fortsætter han.

Tommy Kenter fortæller til Ekstra Bladet, at parret mødte hinanden på en lille café i København.

- Det var for omkring to år siden, og så kørte det bare derfra.

Lækker krop

Spørger man den 68-årige skuespiller, er der ingen tvivl om, hvad han faldt for hos Janne, der til daglig arbejder som grafisk desinger.

- Jeg faldt for hendes labre og fantastiske krop, siger Tommy Kenter med et grin.

- Jeg faldt for det samme, lød det med et grin fra Janne Hiort, der ikke ønsker at afsløre sin alder, som hun med et smil refererer til som en 'forretningshemmelighed'.

Artiklen fortsætter under billedet...

Bor sammen

Parret bor sammen i København, og de er ikke meget for at afsløre for mange detaljer om, hvad deres fælles fremtid byder på.

- Vores planer for fremtiden er, at Janne vil fortsætte som grafisk designer, og jeg som skuespiller. Og så skal vi bare have det dejligt. Men der er hverken bryllup, Volvo eller vovhund på vej, lyder det fra Tommy Kenter med et grin.

- Måske vovhund, griner Janne Hiort.

Artiklen fortsætter under billedet...

Selvom kirkeklokkerne umiddelbart ikke kommer til at ringe lige foreløbig, så lagde Tommy Kenter til premieren ikke skjul på, at han er glad for sin Janne.

- Vi er glade, lykkelige og forelskede. Ellers havde jeg ikke taget hende med, siger Tommy Kenter med et smil.

Tommy Kenter har tidligere dannet par med sundshedsguruen Ninka-Bernadette Mauritson.

Forholdet varede dog ikke ved.

- Vi havde meget forskellige mål her i tilværelsen. Jeg kunne ikke rigtig følge hende i den kompromisløse dedikation til den kernesunde livsstil, har Tommy Kenter tidligere sagt om bruddet.

Tommy Kenter har desuden datteren Sarah fra et tidligere forhold med skuespil-kollegaen Ann-Mari Max Hansen.

