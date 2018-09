Kendt dansker chokerer: Snød sig til 10.000 kroner i populært tv-program

Alle kneb gælder.

I hvert fald hvis man spørger komikeren Uffe Holm.

I torsdagens afsnit af TV3's 'Til middag hos ...', hvor Uffe Holm, Joachim Knop og Fie Laursen besøger Nicoline Toft, bliver vinderen af ugens mad-konkurrence kåret.

Uffe Holm bliver - måske noget overraskende - udråbt til vinder med 22 point, efterfulgt af dj Nicoline Toft med 19 point.

Men den opmærksomme seer vil nok have opdaget, at Uffe Holm ikke havde helt rent mel i posen, da han hev sejren hjem.

Hver gang, der skulle uddeles point til konkurrenterne, gav han nemlig udelukkende et point ud af ti mulige, mens de andre gav ganske høje karakterer til Uffe Holm og hinanden for deres evner i køkkenet.

Se også: Dansk tv-kendis kæmper for at få børn - med hemmelig kæreste

Med den strategi ønskede Uffe Holm at sikre sig sejren og de 10.000 kroner, som man i programmet vinder til et velgørende formål.

- Jeg skal jo vinde de penge til de børn, siger Uffe Holm om taktikken i programmet. Det er første gang, at en deltager i 'Til middag hos...' har benyttet sig af en sådan strategi.

Da Uffe Holm blev udråbt som vinder i torsdagens program, besluttede han sig for at fortælle de andre deltagere om hans noget anderledes taktik.

- Undskyld til at starte med. Da vi starter ud hos mig, får jeg jo en masse point, som jeg er meget taknemmelig for. Så hvis jeg nu bare giver et point hver gang, så kan jeg jo ikke tabe, og jeg vil jo gerne vinde 10.000, jeg kan give til KidsAid, siger Uffe Holm med et grin.

Artiklen fortsætter under billedet...

Uffe Holm er ikke ked af, at han snød. Foto: Stine Tidsvilde

Det er sjov og ballade

Til Ekstra Bladet fortæller Uffe Holm, at han helt bevidst har snydt og givet de andre deltagere lave point for selv at kunne løbe med de 10.000 kroner til KidsAid.

Udover at give sine konkurrenter lave karakterer, fik han også den anerkendte kok Thomas Rode til at lave maden for ham. Meningen med programmet er ellers, at man skal lave maden selv.

- Det er jo et underholdningsprogram, som handler om, at seerne kommer ind i folks hjem og kan lære noget om deltagerne. Jeg har en ven, der er bedre til at lave mad end mig, og så er den egentlig ikke længere. Alle de andre gjorde jo nærmest det samme. Hentede mad på restauranter og lignende, lyder det fra Uffe Holm, der også forklarer, hvorfor han gav de andre deltagere lave point.

- Jeg spurgte produktionen, om der nogensinde var nogen, der bare havde givet lave karakterer for at vinde. Det var der ikke, så det besluttede jeg mig for at gøre. Jeg kender jo alle deltagerne, og de kender mig. Så det var bare sjov og ballade. Havde jeg ikke kendt dem, så havde jeg aldrig gjort det, siger han til Ekstra Bladet.

Se også: Skilt efter 22 år: Dansk skuespiller står frem med ny kæreste

Var ikke sure

Ifølge Uffe Holm har Joachim Knop, Fie Laursen og Nicoline Toft alle taget snyderiet pænt. Heller ikke produktionen er sure.

Det er dog langt fra alle seere, der har set igennem fingrene med det atypiske snydenummer.

- Der er altid nogen, der vil sige, at man er tarvelig, og det har folk også gjort på de sociale medier. Men det er underholdning, og jeg ville give programmet noget kant. Alle sidder jo bare og siger, at 'det smager så godt', og så ville jeg bryde lidt med det. Hvis pengene havde gået til mig selv, havde jeg aldrig gjort det, men i den her situation synes jeg, at det var i orden. Jeg fortryder det ikke, siger Uffe Holm.

- Og så er det også vigtigt at sige, at jeg har brugt meget tid på at rose de andre deltagere, for jeg synes virkelig, at de har gjort det godt. Så det handler slet ikke om det, siger han.

Godt nyt til alle fans: Arbejdet på 'Klovn 3' er i gang

Uffe Holm fortæller, at der derfor heller ikke var nogen sure miner fra de andre deltagere, da kameraerne blev slukket.

- De synes jo, at det er en typisk 'Uffe'. De var flade af grin. Vi går jo ikke så højt op i det, for det er bare underholdning, og jeg må sige, at jeg faktisk er lidt stolt af, at jeg er den første, der har tænkt på at gøre det nogensinde i programmet.

- Produktionen er heller ikke sure. De havde jo givet mig lov, siger han med et grin.

- Men handlede det mest om de her penge, du ville donere, eller sjov og ballade?

- Sjov og ballade, må jeg nok indrømme, lyder det fra Uffe Holm.