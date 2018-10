Kendt dansker taler ud: Indlagt på psykiatrisk afdeling efter TV2-program

Erik Peitersen endte med at blive indlagt blot tre måneder efter, at han havde danset finale i 'Vild med dans'

Erik Peitersen nåede hele vejen til finalen i det populære TV2-program 'Vild med dans' tilbage i 2005, hvor han sikrede sig selv og sin partner Marianne Eihilt en andenplads i dansekonkurrencen.

Men selvom alt lod til at være fryd og gammen for den dansende håndværker, der var lutter smil under sin deltagelse i TV2-programmet, så viste det sig, at Erik Peitersen under overfladen langt fra havde det godt.

Det fortæller han til TV2.

Erik Peitersen blev nemlig kort efter sin deltagelse i 'Vild med dans' indlagt på psykiatrisk afdeling med en svær depression.

- Depressionen bandt mig på arme og ben. Jeg havde svært ved at se, hvad der var værd at samle på i tilværelsen. Jeg kunne ingenting, så jeg blev indlagt. Der lå jeg så i et par måneder. Jeg var ikke i spændetrøje, men jeg fik medicinsk behandling, hvor jeg blev dopet tilbage til stenalderen, og så varer det et stykke tid, inden man genfinder sig selv, siger Erik Peitersen til mediet.

Efter en længere indlæggelse på psykiatrisk afdeling mente lægerne, at Erik Peitersen var i stand til at klare sig selv. Efterfølgende var han på antidepressiv medicin i fire år, sideløbende med at han gik til psykiater.

Før sin tv-karriere, hvor han blandt andet har været en del af programmet 'Roomservice', og sideløbende med sine job som blandt andet scenograf, har Erik Peitersen altid været billedkunstner.

Artiklen fortsætter under billedet...

Erik Peitersen var ikke på toppen, efter han deltog i 'Vild med dans'. Foto: Arkivfoto

Det var derfor svært for ham at blive sat i bås som 'håndværkeren'.

- Jeg elskede den rolle, jeg havde i programmet ('Roomservice, red.), men jeg har aldrig haft et ønske om at være handyman. Det er en pseudotitel. Jeg har stor respekt for håndværkere og det håndværksmæssige arbejde (...) Det er fint. Men handyman gad jeg sgu ikke være, siger han og forklarer, at han alligevel blev set sådan i offentligheden.

Ifølge Erik Peitersen blev det da også kunsten, der fik ham ud af depressionen og tilbage til hverdagen igen. Efter depressionen trak han sig fra skærmen i en årrække, og i stedet arbejdede han som assistent for kunstneren Per Kirkeby. Her var han blandt andet med til at lave udsmykninger af Geologisk Museum og Det Kongelige Bibliotek.

Erik Peitersen deltog i 'Vild med dans' i 2005, hvor han dansede sammen med Marianne Eihilt. Foto: Henrik Ohsten Rasmussen

Fortsætter med tv

Trods depressionen har Erik Peitersen dog ikke droppet tv-karrieren helt.

I dag er han tilbage på tv-skærmen for DR, hvor han laver flere forskellige programmer. Blandt andet har han lavet et program om u-landsformidling, ligesom han også har lavet et sejlerprogram, hvor han sejlede jorden rundt.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Erik Peitersen, men uden held.