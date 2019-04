Kendt designer død i frygtelig ulykke: - Han var min soulmate

Lørdag kom det frem, at den kendte danske designer Lennart Raaholt forleden afgik ved døden på grund af en faldulykke.

Han blev 71 år gammel.

Til Ekstra Bladet fortæller Lennart Raaholts partner, indretningsarkitekt Finn Bay Jørgensen, at han er knust over tabet af sin livsledsager.

Alligevel har han overskud til at sætte et par ord på, hvordan han bedst vil huske Lennart Raaholt.

- Det er lidt svært at udtrykke så tæt på. Han blev begravet i går. Lennart og jeg arbejdede sammen i alle næsten 45 år. Han var min soulmate. Dynamisk, nysgerrig og egentlig utrolig bred i sin kunnen. Han designede selvfølgelig, men interesserede sig også for alt muligt andet. Han var en meget skrap modetegner. På det seneste prøvede han at dreje sit tegnetalent i en mere kunstnerisk retning, siger han til Ekstra Bladet.

- Han læste meget, interesserede sig meget for filosofi og religion. Udadtil flamboyant og måske lidt larmende. Men bag facaden et ganske ydmygt og diskret menneske. Han var helt umulig til alt med teknik. Kunne dårligt håndtere sin mobiltelefon, som ellers var af den enkleste art. Godt for ham, at han ikke skulle gebærde sig professionelt i dag, hvor alt jo er meget mere teknisk orienteret, siger Finn Bay Jørgensen videre.

Ifølge Finn Bay Jørgensen døde Lennart Raaholt meget pludseligt efter en ulykke i deres fælles hjem for et par dage siden.

- Man mener, at han fik et black out. Han faldt på en trappe her i huset. Med så fatale kvæstelser af hovedet til følge, at han udåndede blot få timer senere. Egentlig er der ikke mere at sige om det, siger Finn Bay Jørgensen.

Lennart Raaholt sammen med kunstdirektør Michael Hecksher. Foto: Jakob Carlsen

Han fortæller, at designeren fredag fik en 'smuk og intim afsked med familie og nære venner'.

Stor erfaring i branchen

Lennart Raaholt, der var født i Ringe på Fyn, var en kendt, dansk modedesigner og skribent med internationalt virke.

Han blev en populær elev ved designvirksomheden i Strib ved Lillebæltsbroen, hvor han blev så grebet af faget, at han fortsatte til Kunsthåndværkerskolens modelinje.

Han gjorde dog aldrig uddannelsen færdig, men sprang fra efter et par år.

I stedet blev det til en lang række opgaver for virksomheder både herhjemme og i udlandet.

Talentet for at designe jeans og streetwear førte ham blandt andet til verdens største jeansproducent Levi Strauss med afdelinger i San Francisco, New York og Bruxelles.

Siden fulgte tekstilserier for Ikea, Nordisk Fjer, Nordisk Tekstiltryk og gulvtæpper for Ege. Og ikke mindst en nitteprydet T-shirt, som blandt andre skuespillerinden Elizabeth Taylor var fan af. Dertil jakkesæt til DR's underholdningsvært Otto Leisner.

Sideløbende med sin produktion har Lennart Raaholt været optaget af at holde foredrag og forelæsninger, ligesom han har skrevet en lang række klummer og artikler.

Fra 1988 til 1996 var han skribent og illustrator på Jyllands-Posten. Nogle år senere blev han tilknyttet Weekendavisen.

Lennart Raaholt efterlader sin partner gennem mere end 40 år, indretningsarkitekt Finn Bay Jørgensen.