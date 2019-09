Kendt dokumentarist forlader DR: Arbejdede på film om bandemiljø

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Dokumentaristen Poul-Erik Heilbuth har sagt op på DR efter 42 års ansættelse, efter hans dokumentar Gangster er blevet skrottet.

Det skriver Berlingske.

Ifølge mediet er der rejst tvivl om dokumentaren, der skulle give et indblik i livet blandt kriminelle unge med indvandrerbaggrund i Albertslund.

Den 67-årige dokumentarist siger:

- Jeg kan bekræfte, at jeg – desværre – har forladt DR, og jeg kan også bekræfte, at min film, 'Gangster', ikke bliver færdigproduceret og sendt, siger Poul-Erik Heilbuth.

Filmen har ifølge Berlingske kostet mellem to og tre millioner kroner at producere, og den skulle have været sendt i oktober. Men ifølge Berlingske har DR givet udtryk for manglende tillid til og utryghed ved den fotograf, der har filmet dokumentaren.

Thomas Falbe, nyhedschef i DR, ønsker ikke at kommentere forløbet, fordi der er tale om personaleforhold. Men i et skriftligt svar til Berlingske skriver han, at det er '100 procent forkert', at DR kunne mene, at fotografen har været involveret i kriminelle aktiviteter.

- Det er pokkers ærgerligt, at den film ikke bliver lavet færdig og vist; det er et stort tab, både for de medarbejdere, der har brugt tid og kræfter på projektet, og for DR. Der har været megen god dialog med ledelsen på det seneste. Og dér, hvor jeg har kritik af nogen i denne sag, har jeg sagt det – og siger det – direkte til dem. Det er ikke noget, jeg tager i pressen, siger Henrik Friis Vilmar, tillidsmand på DR.

Poul-Erik Heilbuth har blandt andet lavet 'Snowdens store flugt'.