Kendt DR-vært afslører: Her er min nye kæreste

I januar i år afslørede 51-årige Tine Gøtzsche, der er kendt som den garvede vært på 'TV-Avisen', at hun var forelsket og havde fundet sig en sød kæreste.

Hun har dog gået stille med dørene lige siden og har ikke villet afsløre, hvem han er.

Indtil nu.

Til Se og Hør fortæller hun, at hun har fundet kærligheden i den jyske forfatter Mads Nygaard. Her afslører hun også, at de to har dannet par i lidt over et år.

Da Mads Nygaard bor i Nordjylland og Tine Gøtzsche i København, er det dog ikke altid meget, de to ser så meget til hinanden.

- Han har børn oppe i Nordjylland, og jeg bor jo i København og har min familie her. Så vi ses ikke så meget, som alle mulige andre gør, siger Tine til ugebladet, mens hun fortæller, at der derfor går meget tid med at pendle.

Det er forfatteren Mads Nygaard, som Gøtzsche danner par med. Han bor i Hirtshals, og parret bruger derfor meget tid på at pendle. Foto: Mathias Svold.

Tine Gøtzsche og Mads Nygaard har været kærester i over et år. Foto: Mathias Svold

Har mødt sønnen

Tine Gøtzsche har adoptivsønnen Jakob, og han og Mads Nygaard har mødt hinanden flere gange, fortæller Gøtzsche til Se og Hør. De har også været på ferie sammen.

Faktisk har Tine Gøtzsche og Mads Nygaard kendt hinanden i mange år, men først for et års tid siden blomstrede kærligheden mellem dem.

- Jeg har simpelthen ikke haft det fokus i mange år. Jeg har haft travlt med at være mor for Jakob, og så har jeg også haft et arbejde, som ikke er ukrævende, siger hun til ugebladet og fortsætter.

– Det er jo ikke en beslutning, man træffer – altså nu får jeg en kæreste. Men jeg har nok været parat indeni til, at nu kunne det ske, siger hun.

Elsker dig

På sin Facebook lægger Mads Nygaard ikke skjul på, at han er meget glad for Tine Gøtzsche.

Her fortæller han blandt andet, at han nu har valgt at offentliggøre sin kærlighed til Gøtzsche på de sociale medier for at komme Se og Hør i forkøbet.

'Nå, men nu er der gået mange år. Og på torsdag fortæller Se & Hør vist nok, hvem jeg elsker. Og det skal bladet for frøer, tudser og alle andre motorcyklende skæve historier ikke have lov til at være først med.Derfor: Tine Blegvad Gøtzsche … jeg elsker dig overalt på jorden. Verdens ældste nyhed. Men den vakreste! Spørger du mig! Og det har du jo gjort! Verdens heldigste mand ... det er jeg!, skriver Mads Nygaard i opslaget.

Stopper på 'TV-Avisen'

Tilbage i juni i år meddelte Tine Gøtzsche, at hun har besluttet sig for at stoppe på 'TV-Avisen' efter 22 år.

- Jeg har elsket at være vært på TV-Avisen og få lov til at servere dagens vigtigste nyheder for seerne. Jeg har været omgivet af fantastiske og dygtige kolleger, og jeg har nydt det holdarbejde, der hver dag sender programmet afsted. Men efter mere end otte år på 18.30’eren – og næsten 22 år i DR – er tiden kommet til et sporskifte, lød det fra Gøtzsche i en pressemeddelelse.

- Det er en svær beslutning at træffe, for DR er nærmest blevet en del af mit DNA. Så jeg siger farvel med en blanding af vemod og stærk tro på, at både TV-Avisen og jeg selv går en lys fremtid i møde.

Tine Gøtzsche er stoppet på 'TV-Avisen' pr. 1. september. Hun har endnu ikke afsløret, hvilke projekter hun nu giver sig i kast med, men hun har tidligere udtrykt, at hun ser frem til at prøve noget nyt.