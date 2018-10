Kendt DR-vært blandt de 205 fyrede: Slut efter 19 år

Flere hundrede DR-medarbejdere har onsdag mistet deres job.

Den mangeårige DR-vært Jacob Riising er en af de 205 DR-ansatte, der er blevet fyret onsdag.

Det skriver han på sin Instagram-profil.

'En rigtig dårlig dag på kontoret er slut! Det er 19 år siden jeg startede på Børneradio på Danmarks Radio. Siden har jeg bla. lavet Amigo, Versus, Melodi Grand Prix, Riising & Mor, MGP, Hvem var det nu vi var, Juleshow, Gepetto, Nærradiofonien, Landeplagen, og har haft mit eget flotte talkshow. Men som følge af besparelserne i DR er jeg desværre blevet opsagt i dag' forklarer han.

På trods af fyresedlen takker han DR for de mange oplevelser, han har fået.

'Jeg aner ikke hvad fremtiden vil bringe, men jeg er sikker på at det nok skal gå alt sammen og glæder mig til nye udfordringer', afslutter han.

Jacob Riising har i mange år været vært på det danske Melodi Grand Prix. Her ses han i 2014 med Louise Wolff. Foto: Mogens Flindt

Den 40-årige Riising blev kendt som børnevært, men har siden været vært for en lang række programmet heriblandt Melodi Grand Prix samt brugt sig selv og sin familie i rejseprogrammerne 'Riising & mor'.

Onsdag fik 205 medarbejdere at vide, at DR har i sinde at afskedige dem.

Forinden har 64 medarbejdere indgået aftale om frivillige fratrædelser. De sidste 87 stillinger er fundet gennem bl.a. omplaceringer og nedlæggelser af vakante eller tidsbegrænsede stillinger.

Hertil kommer, at 26 chefstillinger er nedlagt.

Blandt de mange fyrede er - udover Jacob Riising - radiovært og Eurovision-ekspert Ole Tøpholm.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar fra Jacob Riising.

DR-medarbejdere nedlægger arbejdet