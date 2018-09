Kendt DR-vært færdig efter 10 år: Scorer drømmejob

I maj i år meddelte P3-værten Nicholas Kawamura, at han havde valgt at stoppe på DR efter 10 år.

På daværende tidspunkt vidste han ikke, hvad fremtiden bød på for ham.

Men det ved han nu.

- Jeg er startet som konsulent hos Universal Music Danmark på deltid. Her hjælper jeg primært artisterne med de kommercielle ting. Det er lidt som en drøm for mig, for her kan jeg virkelig holde min interesse for musik ved lige samtidig med, at jeg kan kombinere jobbet med andre spændende opgaver ved siden af, fortæller han til Ekstra Bladet.

Selvom Nicholas Kawamura primært laver konsulentarbejde nu, så har han ikke lagt radiokarrieren helt på hylden.

- Jeg er jo en del af podcasten 'Den gyldne middelvej' med Adam Duvå Hall og Le Gammeltoft. Det er jeg rigtig glad for, og vi har det rigtig sjovt med det, siger han og fortsætter.

- Det er dejligt, at jeg kan holde fast i musikken, som jo er en af mine helt store passioner og så samtidig have muligheden for at vælge til og fra. Når jeg ikke længere er en del af DR, er jeg jo mere fri i forhold til, hvilke ting jeg kan kaste mig over. Jeg arbejder jo også som DJ, men da jeg var en del af DR, var der forskellige arrangementer, som jeg ikke kunne være en del af, hvis nu begivenheden reklamerede for noget bestemt, selvom jeg egentligt havde lyst til det. Der er jeg lidt mere frit stillet nu, og det er dejligt.

Nicholas Kawamura er blevet gift. Foto: Finn Frandsen

Gad ikke mere

I maj fortalte Nicholas Kawamura til Ekstra Bladet, at bruddet med DR skyldtes, at han havde lyst til at prøve kræfter med noget nyt.

- Jeg har brug for at prøve noget nyt. Hvad det bliver, det ved jeg simpelthen ikke endnu. Nu skal jeg til at holde møder med forskellige spændende mennesker. Jeg kunne godt forestille mig at lave tv, men radio kan jeg godt allerede nu sige er mere eller mindre udelukket, lød det fra værten dengang.

Alligevel har han valgt at sige ja til at være en del af 'Den gyldne middelvej'.

Kreativiteten døde

Ifølge Kawamura var det svært at bibeholde kreativiteten efter så mange år i DR, og derfor valgte han at sige stop, mens legen stadig var god.

- Det har bestemt ikke været en nem beslutning. Det kræver tilløb at sige op. At være fastansat i DR er jo et dejligt sikkerhedsnet at have, men pludselig kan sikkerhedsnettet blive en hængekøje, som man ligger og falder lidt i søvn i. Og så ryger kreativiteten sgu lidt, sagde Kawamura til Ekstra Bladet i forbindelse med udmeldingen om sin exit.

Alligevel var det meget sørgmodigt for ham at sige farvel til de gode kolleger på DR efter så mange år.

- Jeg blev meget rørt. Til hverdag tænker man ikke over, hvad man egentlig betyder for andre. Men jeg blev faktisk så overvældet, at jeg på et tidspunkt var tæt på at begynde at tude, lød det radioværten.