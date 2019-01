Kendt DR-vært fyret: Det skal han lave nu

Tilbage i oktober kom det frem at den kendte radiovært Tony Scott, der især er kendt for P3-programmet 'Tue og Tony' sammen med kollegaen Tue Blædel, var blevet fyret som led i den store sparerunde på DR.

Siden da har det været uvist, hvilken skæbne der ventede Tue Blædel, der sammen med Tony Scott stod i front for programmet.

Over for Ekstra Bladet afslører han dog nu, at han ikke længere er en del af DR.

- Jeg er stoppet på DR. Jeg blev 'sindet' i fyringsrunden. Det kom egentlig ikke som en overraskelse, for jeg vidste godt, hvor det bar hen ad, efter at jeg stoppede med at lave morgenradio. Jeg vidste, der skulle ske noget, og at der var noget under opsejling, så på den måde var jeg egentlig ret afklaret og forberedt på, at jeg kunne blive fyret, siger Tue Blædel til Ekstra Bladet.

Tue Blædel er ikke længere en del af DR, men har fundet sig et nyt, spændende job. Foto: Petra Kleis

Det var ubehageligt

Alligevel kom opkaldet fra hans chef om fyringen bag på ham.

- Jeg havde jo haft tid til at vænne mig til, at der nok ville ske noget. Men da opkaldet så kom om morgenen, blev jeg alligevel overrasket. Jeg vidste det jo egentlig godt, men det er stadig ubehageligt at blive ringet op, siger den tidligere DR-vært.

- DR er jo et sted, hvor jeg har været i mange år, så det er ærgerligt at skulle sige farvel, for det er et sted, hvor der er gode kolleger og et rigtig fedt arbejdsmiljø, og hvor jeg har været stolt af det arbejde, jeg har lavet. Man vil jo altid hellere slå op end at blive slået op med. Men jeg er kommet til den konklusion, at jeg nok var kommet frem til, at det var på tide, at jeg prøvede noget nyt, alligevel, fortsætter han.

Tue Blædel (i midten) og Tony Scott skal stå i spidsen for en ny podcast. Foto: DR

Nyt job med Tony

Selvom Tue Blædel nu er færdig på DR, har han allerede scoret et nyt job. Og det er ikke sammen med hvem som helst.

- Jeg skal lave en podcast sammen med Tony (Scott, red.) på Euroman. Det er en interview-podcast serie med et anderledes twist, og som kommer til at involvere kendte danskere. Den kommer til at blive sendt hver 14. dag, og i programmet kommer kendte danskere til at vise deres tatoveringer frem og fortælle de sjove historier bag, siger Tue Blædel.

Kender hinanden godt

Den kendte vært glæder sig til, at han og Tony Scott igen skal arbejde sammen.

- Det er vildt fantastisk. Vi er for længst blevet venner og et gammelt ægtepar. Det hænger jo sammen med, at vi godt kan lide hinanden. Vi arbejder godt sammen, og vi har et godt arbejdsfællesskab, hvor vi kender hinanden så godt, at vi godt kan være ærlige uden at blive sure på hinanden.

Ud over podcasten sammen med Tony Scott kommer Tue Blædel også til at kaste sig over en lang række andre journalistiske projekter som freelancer.

- Min plan bliver nu at lave flere projekter og være mig selv og sammensætte en masse forskellige og spændende opgaver. Opgaven for Euroman har været en rigtig god start, og jeg synes, det er en rigtig fed platform at prøve af, og jeg håber selvfølgelig, at folk tager godt imod det, lyder det fra Tue Blædel.