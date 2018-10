Kendt DR-vært fyret efter 19 år: Et stort chok

Den mangeårige DR-vært Jacob Riising var en af de 205 DR-ansatte, der 10. oktober blev fyret som led i den store sparerunde på mediet.

Det meldte han selv ud på sin Instagram-profil umiddelbart efter fyringen.

'En rigtig dårlig dag på kontoret er slut! Det er 19 år siden, jeg startede på Børneradio på Danmarks Radio. Siden har jeg bla. lavet Amigo, Versus, Melodi Grand Prix, Riising & Mor, MGP, Hvem var det nu vi var, Juleshow, Gepetto, Nærradiofonien, Landeplagen og har haft mit eget flotte talkshow. Men som følge af besparelserne i DR er jeg desværre blevet opsagt i dag', forklarede han i den sammenhæng på Instagram.

Siden da har der været tavst fra den garvede DR-vært, men i aftes fortalte han om fyringen i 'Go' aften Danmark' hos konkurrenterne på TV2. Her lagde han ikke skjul på, at han blev meget overrasket over, at han var en af dem, der nu skal forlade DR.

- Det var et stort chok. Det tror jeg, det var for alle, der blev fyret. Man regner jo aldrig med at blive fyret. Det sker altid for naboen, siger han henvendt til vært Jes Dorph.

Nye udfordringer

Ifølge den tidligere tv-vært overvejer han nu, i hvilken retning hans karriere skal gå.

- Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Nu prøver jeg at finde ud af, om det her er noget, der skal tage mig i en anden retning, eller hvad der skal ske, siger Jacob Riising.

I interviewet i 'Go' aften Danmark' fortæller Jacob Riising ærligt, at han blev sur og skuffet, da han fik at vide, at han var en af dem, der ikke længere havde et job hos DR.

- Det var ret interessant, for man kommer jo i en eller anden form for choktilstand. Ikke lige så slemt, som hvis man er uhelbredeligt syg eller noget, men der kunne man virkelig se, at man tackler det på forskellige måder. Jeg blev faktisk sådan lidt fjollet, men det ramte mig også, og på et tidspunkt fik jeg også blanke øjne, for hele retorikken omkring fyring er jo alvorlig. Jeg vil sige, at jeg fik tendensen til vrede, men jeg blev ikke rasende, lyder det fra Riising.

Optimistisk

Ifølge Jacob Riising har fyringen dog ikke været så skidt, at den ikke er godt for noget, og han bevarer optimismen.

- Det gør noget, når man er vant til at få løn hver måned, og nu er den væk, så det gør også, at man tænker kreativt over alle mulige ting. Når jeg hører et eller andet stykke musik, så tænker man over, om man skal blive rockmusiker. Det skal jeg nok lade være med, det lover jeg dig. Men ellers så tænker jeg da, at en tjans på 'Go' morgen Danmark' også kunne være noget. Jeg ville da kigge mig over skuldrene, når jeg gik hjem fra Tivoli i fremtiden, hvis jeg var dig, siger han med et grin henvendt til Jes Dorph.

Selvom Jacob Riising ikke længere har sit job på DR, så har han dog nok at se til. Han er nemlig lige nu aktuel med sin ottende bog med navnet 'Krølle & Puha - Den belgiske slikindsamling'.

Ekstra Bladet har flere gange forsøgt at få en kommentar fra Jacob Riising i forbindelse med fyringen, men uden held.