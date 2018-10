Kendt DR-vært fyret: - Jeg er selvfølgelig ked af det

Et ægteskab mellem Tony Scott og DR er slut.

Den 41-årige radiovært havde sin debut på DR i 2000, og han har senest lavet podcasten 'Tue og Tonys tv-klub', sammen med kollegaen Tue Blædel. Podcasten, der hylder DR-programmet 'Gift ved første blik', ligger lige nu nummer fire på hitlisten over podcasts i Itunes.

Men det har altså ikke været nok til at holde liv i ægteskabet, det bekendtgjorde værten i dag på Twitter.

Den gode nyhed: jeg sidder på Istedgade og spiser frokost i det fri. Det har jeg tid til i dag.



Den dårlige: det er fordi jeg er en af de DR medarbejdere der blev fyret onsdag. #dkmedier — Tony Scott (@TonyScottDK) October 12, 2018

- Jeg er selvfølgelig ked af det. Det var ikke lige det, jeg havde gået og drømt om. Jeg er ikke rystet over meldingen, men det var ikke lige den slutning på P3, som jeg havde håbet på, siger Tony Scott til Ekstra Bladet.

'Hvis de tigger'

Selvom radioværten nu ved, at han bliver fyret, er der stadig mange ting, der skal ordnes, før han kan søge mod nye radiobølger. Han er dog ikke bekymret for sin fremtid.

- Jeg håber da at blive ved med at lave radio. Jeg håber på at komme til at lave en hel masse både radio, fjernsyn og kommunikation, siger han.

DR-medarbejdere nedlægger arbejdet

Og der er heller intet ondt blod mellem mediegiganten og den populære radiovært.

- Hvis DR ringer til mig down the line (om lang tid red.) og virkelig tigger mig om at komme tilbage, så kunne jeg da godt finde på det. Jeg tænker tilbage på en tid med fede kollegaer og et drømmejob.

