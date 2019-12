Kendt DR-vært: - Jeg er ikke afhængig længere

De fleste mennesker kender til at have en last eller to.

For den kække P3-vært Anders Stegger er det brugen af mobilen, der udgør den syndige tilbøjelighed.

Men undervejs i sin barselsorlov har Stegger ikke bare lagt telefonen på hylden, han er sågar kommet af med den dårlige samvittighed, der er forbundet med iPhonen.

- Man bliver konstant mødt med dårlig samvittighed, når et barn bliver ved med at kigge på én, og man har telefonen i hånden. Derfor er jeg blevet meget bedre til at lægge den væk. Man bliver hele tiden gjort opmærksom på, at 'hallo far, jeg er her'.

- Så hvis man er afhængig af en iPhone eller smartphone eller bare afhængig af sociale medier, vil jeg råde alle til at få to små børn. Der er ingen vej udenom. Man lærer det sgu på den hårde måde, siger Anders Stegger.

- Jeg er ikke rigtig afhængig længere, som jeg var tidligere.

Siden den rødhårede vært blev far til nummer to, har han været på barsel og vender først tilbage til de velkendte rammer i DR-byen efter seks måneder.

Anders Stegger nyder en børnefri aften til Star Wars-premiere. Foto Rasmus Flindt Pedersen

Tidligere på året annoncerede Stegger, at han havde haft sin sidste tjans på lytter-succesen 'Stegger og Toft', og at programmet ej heller ville fortsætte.

Derfor er det endnu uvist, hvad han skal give sig i kast med, når barslen er ovre til marts.

- Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal. Jeg skal tilbage på P3, men jeg har ikke lige fået holdt nogle møder omkring det.

Men i forhold til de mange besparelser, som DR planlægger at gennemføre i det nye år, er han dog fortrøstningsfuld:

- Det kan være, at de skærer mig fra, inden jeg er tilbage i marts. Men så vidt jeg ved, er der heldigvis ikke bebudet flere besparelser på radioen, siger han med et glimt i øjet til Ekstra Bladet.

Anders Stegger danner par med journalist Pia Glud Munksgaard. De er i forvejen forældre til pigen Nola, som fik en lillesøster Molly tilbage i marts.