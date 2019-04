Kendt DR-vært misbrugt

Det er ikke første gang, at kendtes navn og ansigt bliver misbrugt i diverse tv-reklamer, men denne gang er det altså også sket for den 48-årige tv- og radiovært Mads Steffensen.

I reklamerne står der blandt andet, at han dropper karrieren som tv-vært for at leve af handel af såkaldte 'Bitcoins'.

Afviser alt

Det har fået 'Kender du typen?'-værten til tasterne.

På sin Instagram-profil deler han et billede, hvor han advarer mod disse falske reklamer og desuden afviser, at informationerne i de falske artikler skulle have nogen hold i virkeligheden.

'For god ordens skyld. Jeg har fået masser af henvendelser i den seneste tid fra søde lyttere og seere, som har gjort opmærksom på historier, der florerer på nettet om, at jeg har investeret i bitcoins og stopper på tv', skriver han og fortsætter:

'Det er usandt. Det er fake. Afviser alt. Ved ikke hvem der står bag. Kan blot opfordre til at møde den slags håbløst sjask med en portion sund skepsis, hvis de lander i dit feed.

Christian Stadil advarer om de falske reklamer på sin Instagram-profil. Foto: Jakob Jørgensen

Ikke alene

Også den mangemillionære Hummel-direktør, Christian Stadil, som også er kendt fra DR-programmet 'Løvens Hule', er blevet misbrugt i lignende reklamer.

Ligesom Mads Steffensen advarer han også om de falske rygter på sin Instagram-profil.

'Det og disse har INTET på sig og er rent fusk, lavet for at lokke og stjæle penge fra godtroende mennesker som ikke bare får stjålet deres penge, men som ofte også cyber eller telefonisk stalkes og trues', skriver han om de falske reklamer.

Desuden opfordrer han folk til at kontakte ham, hvis de er i tvivl om det, de har læst, er sandt eller ej.

'Er I det mindste i tvivl, i alle fald hvad angår projekter/produkter/investeringer jeg skulle være med eller været gået ind i, så skriv mig endelig en mail for nærmere afklaring.'

Se også: DR-vært advarer: Rygterne er løgn

DR-værten Ulla Essendrop er også blevet misbrugt i falske reklamer. Arkivfoto

Hvem er det?

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan tv-værten Ulla Essendrop er blevet misbrugt i falske reklamer.

- Det er jo ikke, fordi det er synd for mig, eller jeg sidder og hyler over det. Men jeg bliver meget nysgerrig på at finde ud af, hvem der står bag, og hvad deres motivation er med at dele de her falske rygter, sagde hun dengang til Ekstra Bladet.

Det vides endnu ikke, hvem der står bag disse falske sider.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra både Mads Steffensen og Christian Stadil, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelser.