Kendt DR-vært takker: - Danskerne knalder løs til højre og venstre

Det kører på skinner for den populære tv- og radiovært Mads Steffensen.

Danskerne knuselsker fortsat hans radioprogram 'Mads & Monopolet,' og der er især et emne, der fylder ekstra meget hos lytterne.

Det fortæller Mads Steffensen til Ekstra Bladet, da vi møder ham på den røde løber ude foran Hotel d'Angleterre til Billed-Bladets TV Guld fredag.

- Det er jo hyggeligt at være her. Det plejer det jo at være, men jeg skal jo op og sende radio i morgen tidlig, så jeg har sådan lidt en bagkant på det hele, siger Mads Steffensen med et smil på læben.

Stolt Bendtner: - Jeg var helt høj

En bragende succes

Og Mads Steffensen glæder sig til endnu engang til at skulle sende radio lørdag formiddag, som han har gjort det i så mange år hver lørdag. Der er dog en særlig ting, som den populære tv-og radiovært glæder sig over.

- Det går jo godt. Danskerne knalder løs til højre og venstre, og det er jeg jo glad for. De har issues på arbejdet og i parforholdet og bøvler med opdragelse, og jeg omfavner det hele, og så skriver de jo ind til os, og så prøver vi at løse det.

Trods en kanalflytning fra P3 til P4 har det ikke påvirket lyttertallet hos 'Mads & Monopolet'.

- Lyttertallene er jo gode. Det har været et program siden 2003, og der er en million, der lytter med, så det er fint.

Irma med nyt tiltag: Tag indkøbskurven med hjem

Vil fortsætte resten af livet

Derfor har Mads Steffensen ingen planer om at skulle lave andet i fremtiden, og han håber på at fortsætte, så længe hjertet bliver ved med at slå. For som han selv fortæller, elsker han at lave det, han gør.

- Jeg kan ikke se nogen grund til at stoppe, og det er jo heller ikke mig, der bestemmer det i sidste ende, men jeg har det sådan lidt, at det er en drøm for mig at lave. Jeg synes, det er fantastisk.

- Og jeg er også lidt forundret over, at jeg stadigvæk synes, det er sjovt at lave. Men altså så længe, danskerne bliver ved med at knalde udenom og have bøvl i parforholdet, så er det jo fint, afslutter Mads Steffensen med et smil.

Udover at være vært på 'Mads & Monopolet' er Mads Steffensen også vært på forbrugerprogrammet 'Kender du typen,' som sendes på DR1.

Se også: Det er slut: DR-program lukker

Vinder statuette for sjette gang: - Man får helt dårlig samvittighed

Populært program afbrudt: - Jeg har aldrig set noget lignende