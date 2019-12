Kendt duo trækker stikket: - Det bliver hårdt

Det er hårdt for Joel Hyrland, at han næste år skal sige farvel til Adam & Noah, Han glæder sig dog til at lave noget andet, men han aner endnu ikke, hvad det bliver

På YouTube, de sociale medier og forskellige shows rundt i Danmark har Adam & Noah fået folk til at grine ved at tage pis på sig selv og det danske samfund, men snart er det slut for komikerduoen med de borgerlige navne Joel Hyrland og Hadi Ka-Koush.

Tidligere i år offentliggjorde de nemlig, at Adam & Noah bliver lagt i graven, når de er færdige med showet 'Farvel og tjak' i slutningen af 2020.

Det glæder 34-årige Joel Hyrland sig til, men han indrømmer også, at det ikke har været en nem beslutning at trække stikket på det populære projekt.

- Det bliver hårdt at sige farvel, for vi har lavet det længe. Det er jo et slags femårsjubilæum, når vi tager på turné.

- Det bliver rart at lægge det på hylden og komme videre, men det er også vemodigt at sige farvel til det. Jeg kommer til at savne det rigtig meget, men det bliver også sjovt at lave noget andet, siger han.

Joel Hyrland fortæller, at forberedelserne til showet er i fuld gang.

- Det går fantastisk. Der er udsolgt til alle shows på Bremen Teater. Det er jo en kæmpe cadeau, og vi glæder os sindssygt meget til at komme afsted.

Usikker på fremtiden

Joel Hyrland ved endnu ikke, hvad der skal ske, når han ikke længere skal være den ene del af Adam & Noah.

- Vi lægger låg på det her først, og så ser vi på det. Vi skal jo være på turné hele 2020, så der er lang tid til, at det næste skal ske. Så vi er slet ikke nået så langt endnu. Vi tager det stille og roligt og én dag ad gangen.

Det kan dog meget vel være, at komik ryger lidt i baggrunden for duoen, som gerne vil satse mere på skuespil. Det er dog heller ikke en genre, der er fremmed for dem.

Hadi Ka-Koush kan i øjeblikket opleves som Skir i årets TV2-julekalender, mens han blandt andet også tidligere har medvirket i tv-serier som 'Bedrag' og 'Herrens veje'. Joel Hyrland har tidligere haft roller i blandt andet 'Ørnen' og julekalenderen 'Den anden verden'.

- Min kollega spiller jo med i ’Tinka og Kongespillet’ lige nu og laver en masse skuespil, og jeg laver også en masse. Så jeg kan forestille mig, at vi skal til at lave masser af skuespil, siger Joel Hyrland, der dog ikke vil lægge partnerskabet med Hadi Ka-Koush helt på hylden.

- Vi udelukker bestemt ikke, at vi også kommer til at lave andet sammen i fremtiden, slår han fast.