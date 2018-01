Kendt eks-sugardater efter program: -Jeg blev skubbet i supermarkedet

Se også: Suzanne Bjerrehuus for syg til at tale

Den 26-årige Gina Jaqueline fra DR's dokumentarserie 'Gina Jaqueline - en sugardaters fortælling' har haft et vanvittigt år.

Efter sin deltagelse i DR-programmet har baben haft svært ved at gå på gaden uden at blive genkendt.

De fleste henvendelser fra folk har været positive, men hun har også oplevet, at folk har svinet hende til for sin deltagelse i programmet.

Nu har den store opmærksomhed gjort, at hun er nomineret til flere priser ved 'Reality Awards 2018', som løber af stablen på Docken i København.

Den kendte københavner er i studiet for at fortælle om livet efter programmet, og hvordan det er at være kendt for at være sugardater.

Ekstra Bladet sender hele 'Reality Awards 2018' fra klokken 19.00, hvor det bliver afgjort, hvor mange priser Gina kan tage med hjem.

Se Gina Jaqueline tale ud om sin deltagelse i 'Gina Jaqueline - en sugardaters fortælling' øverst i artiklen

Bryster og buttplugs: Sådan holder værterne styr på kaos-show

Gør dig klar til vanvidsshowet! Se fem af de største øjeblikke